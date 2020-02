Uprostřed cesty totiž vyrostl u autobusové zastávky ostrůvek. V přilehlé křižovatce se ale kvůli němu delší autobusy ze spojů, které tu měly konečnou, nevytočí zpět na hlavní. Tak na zastávku přestaly jezdit. To je pro lidi z okrajové části obce velký problém.

„Těmi spoji jsme jezdili do vsi na nákup, k lékaři, do lékárny, pro důchod na poštu. Teď se máme o holi hnát přes 600 metrů na další zastávku. Když jsem se ptal starosty, řekl mi, ať nás odvezou mladí. Jak asi, když jsou dopoledne v práci,“ posteskl si Václav Rada (72).

Ať pomůže rodina

„Vím, že je to těžká situace, je třeba, aby seniorům pomohla rodina či sousedé. My s tím v tuto chvíli víc neuděláme,“ řekl starosta David Kapr. Chybějící spoje bere jako komplikaci i Anna Šubrtová (79). „Je to škoda, tím autobusem jsem často jezdila, byl šikovný,“ řekla.

Nad tím, že křižovatkou bus neprojede, kroutí místní nevěřícně hlavou. „Nechápu, že to někdo od stolu vyprojektuje a nemyslí při tom. Copak tohle nikdo nevěděl dřív. My pak máme být trpěliví, než se to někdy nějak opraví,“ dodal Václav Rada.

Starosta: Řešíme to

„Na křižovatce jsme provedli zkoušku průjezdnosti. Normální autobusy se vejdou, ale dlouhé neodbočí. Dopravce je na některé spoje nasadil, protože jimi jezdí hodně lidí. Vím, že je to pro místní nepříjemnost, pracujeme na opravě. Už máme zpracovanou projektovou dokumentaci, místo pro přecházení se přesune a ostrůvek se v problematickém místě sníží na úroveň silnice,“ řekl starosta Kapr s tím, že opravu chce mít obec hotovou do konce března.

Dopravce: Delší se nevytočí

„Komunikace by měly být stavěné tak, aby projela i delší, například dvacetimetrová souprava. Tímhle místem desetimetrová karosa projede jen tak tak. Delší nízkopodlažní autobus už se kvůli ostrůvku nedokáže vytočit. Připomínkovali jsme to, když probíhala rekonstrukce, ale nikdo to nechtěl řešit,“ řekl mluvčí ČSAD autobusy Plzeň Miroslav Slaný.

Silničáři: Přesně podle projektu

„Vybudované to bylo podle schválené projektové dokumentace. Žádné námitky k ní nebyly. My jsme postavili to, co jsme podle plánu měli. Nikdo nežádal, že by měl být původní projekt upravený. Jsme ale samozřejmě připraveni místo v součinnosti s obcí upravit,“ řekl za Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje Miroslav Anton.

VIDEO: Strážníci v Brně zabránili neštěstí, včas uhasili autous.