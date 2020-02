Případ vraždy, ke které došlo před třemi lety v září, od začátku budí velkou pozornost. Teprve 17letý Dávid Báko z Galanty tehdy v domku, ve kterém bydlel s rodiči, nožem a kladivem brutálně zavraždil vlastního otce. Jak se ale ukázalo, chlapce k tomu dohnalo otcovo chování k jeho matce i k samotnému Dávidovi.

Oba museli dlouhé roky snášet psychické i fyzické týrání ze strany otce-alkoholika, osudného dne se v Dávidovi něco zlomilo. Když viděl, že jeho maminka po další hádce s otcem pláče, popadl kladivo a přistoupil k posteli, ve které opilý otec spal. Dávid mu kladivem zasadil tři rány do hlavy a pak ho 17krát bodl do zad. Pak se sám udal na policii.

Dávid policistům i novinářům popisoval, co ho k činu vedlo. „To, co jsem si prožil, si neprožije každý. Nemůžu to nazývat dětstvím,“ řekl televizi Markíza. Jeho slova potvrdili i sousedi, kteří o domácím násilí věděli. „Víte, podle mě bránil mámu. Je to její jediný syn. Jak jsem říkala, je to dobrý chlapec, i proto se šel sám udat. Bránil ji, protože muž ji často bil,“ řekla slovenskému deníku Plus JEDEN DEŇ sousedka.

Mladík svého činu litoval, podle obhájce jednal v afektu a nebýt let intenzívního týrání, nevraždil by. Soud nejprve poslal Dávida na čtyři roky do vězení, po odvolání loni v prosinci trest o dva roky snížil.

Mezi lidmi našel Dávid řadu podporovatelů, kteří pro něj žádali milost. I díky nim se případem začala zabývat slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která nařídila Dávidův výkon trestu odložit. Rozhodnutí, jestli prezidentka milost udělí, může přijít i za několik měsíců.

Do té doby bude Dávid na svobodě. Nyní se má velmi dobře, jak řekl v rozhovoru pro slovenský Denník N, jehož překlad přinesl web českého Deníku N. Čekání na verdikt soudu bylo podle Davida neúnosně dlouhé. „Už jsem byl frustrovaný, že jsem si říkal, že i kdybych si měl odsedět patnáct let, tak je mi to jedno,“ řekl.

Rozsudek přišel krátce před Vánoci, loňský advent byl proto pro Dávida i jeho maminku velmi náročný. „Původně jsme čekali, že nezapálíme už ani druhou adventní svíčku, a nakonec hořely všechny. Opravdu jsem čekal, že to budou asi jedny z nejbolestivějších Vánoc. Neuměl jsem si představit, že budu bez rodiny,“ popsal Dávid. Jestli nakonec do kriminálu skutečně půjde, je nyní na Zuzaně Čaputové.