Jako by se devětatřicetiletá žena, původním povoláním květinářka, propadla do země. Ani její příbuzní nechápou, kam mohla dotyčná, odsouzená za objednání vraždy exmanžela, zmizet.

Podle jejího bratra Martina je ovšem žena nevinná a k takovému jednání prý nikdy neměla důvody. Soud měl ovšem zcela odlišný názor a pravomocně rozhodl, že Eva stráví 8 let za mřížemi.

Slovenská policie už po ženě vyhlásila pátrání, které už v tuto chvíli přesáhlo hranice země a rozšířilo se i do ostatních zemí Evropy, především pak do Česka. Eva totiž žila v obci na pohraničí, kde ji ještě přes dvěma týdny viděli sousedé. Od té doby se ale domů nevrátila.

„V dohledném čase se přihlásí na policii sama. Je nevinná, uděláme všechno pro to, abychom to dokázali. Podáme dovolání, a jestli to bude potřeba, půjdeme i před evropský soud. Nevinný člověk přeci nemůže jít sedět za něco, co neprovedl,“ řekl Novému Času bratr Martin.

Podle soudu si podnikatelka Eva Zámečníková objednala 15. ledna 2014 ve svém domě v Chocholné u Martina Adamkoviče vraždu svého manžela, se kterým prý měla neshody. Adamkovičovi žena opatřila zbraň, určila mu způsob smrti a datum vraždy stanovila na 17. ledna. Dostat za to měl 50 tisíc euro (1,25 milionu korun). Domnělý vykonavatel se však se vším obrátil na policii. Za chováním ženy stál údajně záměr získat majetek.