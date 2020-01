Mexičanka Maria Guadalupe Lopez Esquivelová byla v zemi známá pod přezdívkou „La Catrina“ podle postavy ze svátku Dne mrtvých. Žena podle tamních zdrojů zemřela v pátek, kdy policie, armáda a národní garda společně vnikli do sídla kartelu Jalisco New Generation.

Podle britského deníku The Sun objevila policie Esquivelovou, jak sedí zmatená u zdi sídla kartelu a všude na sobě má stopy od krve. Ze zásahu dokonce vznikl videozáznam, na kterém se jeden z vojáků snaží ženu uklidnit tím, že pro ni už letí helikoptéra. V ní ovšem mladá žena na cestě do nemocnice zemřela.

Vražedkyně měla ve svém mladém věku na svědomí smrti nejméně tuctu policistů a neznámého počtu civilistů. Do kartelu New Generation vstoupila poté, co se zamilovala do jednoho z jeho vůdců a propracovala se až na místo jedné z hlavních osob přes vraždy a únosy, kterými skupina ovlivňovala každého, kdo pro ně znamenal hrozbu.

Jak uvádějí analytici, kartel, kde Esquivelová působila, v letech 2013 až 2015 značně rozšířil svoji působnost a trh s drogami ovládal nejen ve Střední, ale také v Severní Americe, Asii i Evropě. Podle všeho se jedná o největší gang v Mexiku.

Esquivelová byla mimo svou kariéru vražedkyně známá i na sociálních sítích, kde se ráda chlubila svými křivkami a fotografiemi s těžkými střelnými zbraněmi.