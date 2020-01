Den co den se příbuzní Tomáše musejí vypořádávat s jeho bolestnou ztrátou. Obžalovaná Judita stále tvrdí, že je nevinná. Chlapce, kterému vrah zasadil 51 bodných a řezných ran velkým kuchyňským nožem, prý zabil muž, který se vydával za odpočtáře elektřiny. Policie však prohlásila, že na místě činu nenašla stopy dalšího člověka. Totéž prý potvrdily i kamerové záznamy z místa krvavé tragédie. Máma zavražděného hocha promluvila pro Nový Čas.

Rodina Judity pozůstalým po Tomášovi nekondolovala

Rodina Judity pevně stojí za její verzí příběhu. Tomášova máma to nechápe. „Když jsou její rodiče stále přesvědčení o třetí osobě, proč nám dosud nikdo nevyjádřil soustrast? Proč nikdo z nich neprojevil lítost nad vraždou Tomáška? Vždyť ho znali a druhý den měli jet spolu do Londýna,“ ptá se podle Nového Času máma zavražděného chlapce. Aby toho nebylo málo, rodině prý chodí nemístné a nechutné zprávy. Proces s vrahy Kuciaka (†27) jen pro silné povahy: Soudkyně se rozplakala přímo v jednací síni!

„Lidé nám píšou hodně zpráv ze Slovenska i ze zahraničí. Píšou nám fabulace, například, že obžalovaná má ráda temné postavy z Harryho Pottera a že je sbírala i na Pinterestu. V knize je popsána stejná smrt, jakou zemřel Tomášek – 42 bodných ran, smrtelná do krku a většinu dostal, když ležel na zemi... Takové zprávy my s mužem od lidí nečteme, držíme se jen faktů a fakta, která máme k dispozici, jsou příšerná,“ svěřila se podle téhož média žena.

Tetu Tomáše soud rozrušil