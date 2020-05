Lucinku (†8 měs.) našli zakopanou na zahradě: Z vraždy obvinili otce! Prý děti týral

Malá Lucinka se narodila v prosinci 2018, ale od června minulého roku ji nikdo neviděl. Podle sousedů jim rodiče neustále tvrdili, že holčička je v ústavu. Po několika měsících, kdy se holčička nevracela a z domu navíc zmizely její věci, se to obyvatelům zdálo podezřelé a zavolali na sociální správu, která začátkem týdne rodinu navštívila. Vysvětlení matky, kde se dítě nachází, úřadu nestačilo.

„Kontaktovali a navštívili příbuzné a sociální okolí rodiny, kontaktovali pediatra, a když ani potom nenašli dítě, ani žádné uspokojivé vysvětlení jeho nepřítomnosti v rodině, podali na Okresní ředitelství PZ Nové Zámky trestní oznámení,“ sdělila TV JOJ Jana Lukáčová z Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny.

V sobotu policie obvinila z vraždy miminka čtyřiatřicetiletého otce Lucinky. Její matku Andreu, která údajně věděla o tom, že holčičku zabil partner, ale propustili na svobodu. „Ona se včera přiznala, že ona ví, že její partner zabil to dítě,“ prozradila Jojce známá rodiny.

Obviněný muž, kvůli kterému Andrea před šesti lety opustila bývalého partnera, údajně celou rodinu fyzicky týral. „Oni byli všichni týraní, kromě Tomáška, ten byl pro toho Mariána vším, ale ty dívky, to se nedá popsat,“ řekla známá.

„Ona ta malá byla modřinovatá, dobitá, on se také přiznal ten Marián, že ji zbil kvůli tomu, že stále pláče. My jsme sem přišli o dva dny na to a už malá nebyla, ještě ona nám říká, že ji museli dát do Bratislavy, protože byla podvyživená,“ popsala žena návštěvu, která se odehrála zřejmě jen několik dní po smrti malinké holčičky.

Po zadržení rodičů zajistila podle Lukáčové sociální správa ostatním dětem péči v centru pro děti a rodinu.