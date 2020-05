Silvie Zahradníková je nejdéle nezvěstnou osobou na Slovensku. Mezi pohřešovanými figurovala dlouhých 19 let! Nedávno se ale ozvala své matce! Policie se s ní zkontaktovala, její jednání je ale zvláštní…

Silvie se ztratila roku 2001. Tehdy jí bylo šestnáct let, když odešla z domova. Bydlela v okrese Nové Zámky na Slovensku. Po dlouhých dvou měsících se telefonicky ozvala své mamince a řekla jí, že se nachází ve Španělsku se svým přítelem.

Tehdy slovenskou policii překvapilo, jak se dostala přes hranice v době jejich uzavření, neměla totiž doklady. „Policejní sbor prováděl následující roky prověrky na území Slovenské republiky, ale i v zahraničí s pomocí zahraničních partnerů, avšak bez výsledků,“ popsala policie na facebooku. Podle ní se ale vše změnilo v posledním období.

Policie zveřejnila několikátou prosbu o pomoc v případě pohřešované Silvie. Tentokrát zkusili i sílu facebooku. A to na Pomněnkový den, který je věnovaný právě pohřešovaným dětem. Její matka zároveň v ten den oznámila na linku 158, že se jí její dcera znovu ozvala! Zároveň policii, nezávisle na telefonátu, kontaktovala na facebooku třetí osoba. Ta poskytla další informace o dnes už dospělé 35leté ženě. Tyto informace mohou údajně pomoci k vypátrání.

Nechce se vracet domů?

Matka nezvěstné Silvie policii uvedla, že je přesvědčená, že v telefonu slyšela hlas své dcery. „To, že má jít právě o ni, mají podle matky dokládat i dvě zaslané fotografie, které z dálky zachycují dospělou ženu,“ uvádí policie.

Osobu kontaktovala i samotná policie. Poskytli jí všechny relevantní informace, které by mohly vést ke zrušení pátrání. „Prozatím, z neznámých důvodů, odmítla možnost jít osobně na nejbližší policejní útvar ve Španělsku, kde by se měla nacházet, tím by došlo k ověření identity a zrušení pátrání," napsala slovenská policie. Zároveň svým kolegům ve Španělsku zaslali žádost o vykonání prověrky osoby.

Silvie Zahradníková je tak stále nejdéle nezvěstnou osobou, která se ztratila jako mladistvá. Slovenská policie eviduje případy, kdy se mladistvé osoby nikdy nenašly a soud je prohlásil za mrtvé. To ale neznamená, že by policie nadále nepracovala s poznatky, které by vedly k vypátrání osoby.

Není jediná

Slovenská policie ve své databázi eviduje spoustu pohřešovaných osob. Druhou nejdéle pohřešovanou osobou je Marek Ščuka, narodil se 18. listopadu roku 1993 v Arnutovcích na Slovensku. V roce 2010 odešel s kamarády do obce Smižany, nikdy se ale nevrátil. Nikdy o sobě nedal vědět, jeho pobyt je neznámý.

