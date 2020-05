Brutálně umučili psa - pověsili ho na strom a podpálili: Vysoká odměna "za hlavu" tyrana

Pohled na mrtvého pejska, který byl za nohy zavěšen na větvi a byl celý ohořelý, musel být strašný. Neznámý pachatel se tohoto otřesného činu dopustil v obci Pohronská Polhora na Slovensku. Lidský hyenismus, popsali policisté. Útulek přijal devět týraných psů ze statku smrti: Strhla se velká vlna solidarity

„V úterý večer našli na konci obce takto utýraného psa. Pachatel, po kterém policie v Brzene intenzivně pátrá, psa usmrtil, zapálil a v igelitovém pytli uvázal na strom,“ napsali policisté na facebooku.