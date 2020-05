Silvia byla nejdéle nezvěstnou osobou v celém Slovensku. „Když měla šestnáct let, odešla s nějakým přítelem. Sbalila si věci, že někam jdou. Ozvala se mi po roce, žili spolu v Žiari na Hronom, ale on ji musel někde držet, protože od té chvíle už nic,“ vzpomíná na šílené momenty paní Božena pro server Čas.sk s tím, že naději téměř ztratila, když se její přítel po deseti letech oběsil ve vězení.

Letos v březnu ovšem přišel zásadní zvrat. K paní Boženě se z různých zdrojů začalo dostávat, že ji chce kontaktovat její dávno ztracená dcera, což se také nakonec stalo. „Prý je ve Španělsku. Nemá ale žádné doklady a na policii jít nechtěla. Bála se, že by měla nějaký problém. Ona ale nic neudělala,“ vysvětlovala s radostí v očích šťastná maminka.

Se ztracenou pětatřicetiletou ženou už se podle slov její matky spojila i slovenská policie, která v současné době vše řeší. „Na adresu jejího přítele jsme poslali rodný list a teď čekáme, až si na ambasádě zařídí všechny doklady a potom s přítelem přijedou. Moje děvčátko, to je malý zázrak,“ chlubila se.

Záhadou zatím zůstává, proč se dcera matce neozvala dříve. Sama Božena to neví, je možné, že jí to chce Silvia říct osobně. „Nechtěla nic říkat po telefonu, ale jsme v kontaktu, poslala mi i fotografii. Podle mě se jí něco stalo, jak přece mohla žít tak dlouho bez dokladů a dostat se do Španělska. Všechno ale bude dobré, přijde, řekne mi to a já ji obejmu. Mám ještě dvě děti, ale nikdy jsem na ni nepřestala myslet,“ uzavřela Božena.

V současné době vše zarputile řeší slovenská policie. Dle jejích slov ale nic není tak růžové, jak se zdá. Údajná Silvie Záhradníková totiž odmítá jít na španělskou policii, kde by ověřili její totožnost. I proto formálně pátrání stále pokračuje.

