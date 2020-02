Ženu (30) tři muži vtáhli do auta a nutili ji k prostituci: Hrozí jim až 10 let

Peklem si prošla třicetiletá žena ze slovenského města Dubnice nad Váhem. Tři muži ženu měsíc věznili a nutili ji k prostituci. Nakonec se jí naštěstí podařilo utéci a zavolat policii. Strážci zákona násilníky již zadrželi a obvinili z obchodování s lidmi. Hrozí jim až deset let za mřížemi.

Začátkem ledna vylákali na schůzku třicetiletou ženu pocházející ze slovenského města Dubnice nad Váhem tři muži. Schůzka však skončila pro ženu peklem. Muži ji násilím vtáhli do auta a měsíc ji věznili! „Podle našich zjištění měli v lednu tohoto roku vylákat na střetnutí třicetiletou Novodubničanku a násilím ji vtáhnout do auta. Potom převézt do bytu a tam pod hrozbou násilí nutit k prostituci. Celý měsíc ji měli prostřednictvím sociálních sítí nabízet na sex různým zákazníkům, s nimiž dohodli schůzku, dopravili ji na místo, kde se zákazníky vykonávala v autech pohlavní styk a jiné sexuální praktiky,“ uvedla slovenská policie v prohlášení na sociální síti facebook.

Po každé schůzce ženě vzali peníze a opět ji dovezli do bytu, kde ji drželi. „Takto měla žena uspokojit přibližně třicet zákazníků a pachatelé měli vydělat tímhle způsobem až tisíc eur,“ dodala policie s tím, že se ženě podařilo uprchnout a zavolat pomoc. Strážci zákona pak muže dopadli a obvinili. Za obchodování s lidmi jim hrozí až deset let.