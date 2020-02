Zvyk věnovat utkání složkám IZS a armádě za jejich věrnou službu převzala Sparta ze zámořské hokejové ligy NHL a už několikrát se akce v pražské O2 aréně těšila velká oblibě. Teď se chystá další podobné utkání.

„Každý z nás je jednou potřeboval a potřebovat bude. Jsou tu pro nás - ať hoří, přišla povodeň, stala se vám nehoda či úraz,“ píše Sparta na svém webu. Hráči na utkání obléknou speciální dresy s motivem otisku prstu. Na utkání proti Hradci Králové ve středu 12. 2. od 18:30 vzdali hold tentokráte legendám kriminalistiky, tedy těm nejlepším vyšetřovatelům v Česku. Druhý zápas ve speciálních dresech odehrají v neděli proti Karlovým Varům v 16:00.

Hrůzný nález v přehradě Švihov: Přemysl H. (†57) a Marie D. (†72) leželi na dně svázaní řetězem!

Pozvání na utkání pak přijaly skutečné kapacity od policie jako Josef Mareš, Jiří Markovič, Jan Štoček a Josef Lottes.

Jan Štoček

Třicet let na oddělení vražd v Praze. To je dlouhý čas na to, aby policista nasbíral potřebné zkušenosti, které bezesporu kapitánu Janu Štočkovi nechybí. To on byl u toho, když pražská mordparta tajně prohledávala orlickou přehradu, aby tam později našla mrtvá těla betonem zalitá v sudu, z čehož později plynula legendární série orlických vražd. Štoček mimo to vedl i vyšetřování zmizení devítileté Aničky z pražské Troji nebo zadržení a výslechy sériového vraha Ivana Roubala. Mimo to policii pomáhá dodnes a vede klíčové výslechy a ohledání míst činu. V roce 2012 ho Policie ČR uvedla do své síně slávy.

Legendární kriminalista Markovič o odchodu Mareše: Je to velká ztráta!

Josef Mareš

Pokud jste viděli oblíbenou detektivní sérii „Případy 1. oddělení“, jistě si na jméno Josefa Mareše vzpomenete. To právě on dal námět k vytvoření úspěšné kriminálky tím, že většinu z kauz sám prožil a vyšetřoval. U pražské mordparty pracoval dlouhá léta a později jí i sám šéfoval. Objasnil mimo jiné i nájemnou vraždu manželky diskokrále Ivana Jonáka. Je velkým fanouškem HC Sparta Praha.

Jiří Markovič

Legenda, nijak jinak se snad ani ostřílenému policistovi říkat nedá. Plukovník Jiří Markovič je v oblasti kriminalistiky považován za skutečného odborníka a za léta služby vedl vyšetřování případů spartakiádního vraha nebo kanibala Ladislava Hojera. U policie byl 35 let a vychoval třeba právě Josefa Mareše, který ho považuje za svého mentora. Napsal dvě knihy a jeho postava se často objevovala i v pořadu „Legendy kriminalistiky“ na ČT1.

Zděšený kriminalista: Polívka mi v Případech kazí image! Kvůli němu vypadám jako buran

Josef Lottes

Jedním z nejzkušenějších policistů je i podplukovník Josef Lottes, který byl u policie od roku 1973 a do roku 2017 šéfoval pražské mordpartě. Za svůj život řešil více než tisíc případů, u nichž se mu s jeho týmem povedlo získat až neuvěřitelnou bilanci, kdy 90 % případů objasnili. Sám v roce 2013 stál za založením týmu Tempus, který otevírá nevyřešené případy.