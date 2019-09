Vyšetřoval ty nejdrsnější a nejtajemnější případy. V hledáčku měl spartakiádního vraha i legendárního kanibala Ladislava Hojera. Jiří Markovič šéfoval pražské mordpartě, když k ní nastoupil i nynější boss Josef Mareš. Ten pak s Markovičem rostl a stala se z něj doslova legenda. Ke konci listopadu ale od policie odejde, což jeho mentora Markoviče šokovalo.

„Ježišmarja, to bych od Pepíka nečekal,“ řekl serveru iDnes.cz Markovič, který netušil, že jeho oblíbený odchovanec končí. Hned se ale rozpomněl na případy, které společně úspěšně řešili. „On dělal především na těch známých vraždách, jako byly třeba ty orlické, kde policie našla v přehradě těla v sudech,“ přiblížil legendární kriminalista.

Markovič si Mareše podle jeho slov vybral a vytáhl ho na své oddělení. I proto na něj vzpomíná a jeho osud u policie mu není lhostejný. „Je to fajn kluk, co vám mám povídat. Jen nevím, co ho přimělo k tomu, že to teda vzdává,“ přiznal iDnesu Markovič, který si podle svých slov neumí dobře představit, kdo teď zkušeného policistu na jeho postu šéfa pražské kriminální policie nahradí.

Sám Mareš svůj odchod nedávno médiím potvrdil s tím, že se k němu nebude dále vyjadřovat. Za vším podle neověřených zdrojů mohou stát neshody s novým šéfem Tomášem Lerchem. „S ohledem na neobvyklou rychlost vyřízení mé žádosti a tím potvrzené vztahy vedení ke mně se k důvodům svého odchodu zatím raději vyjadřovat nebudu,“ řekl Mareš Deníku N.

Legendární policista Mareš řešil na území hlavního města řadu i mediálně známých případů - například zmizení devítileté Aničky v pražské Troji nebo vraždu manželky Ivana Jonáka, majitele pražského klubu Discoland Sylvie. Je také spoluautorem scénáře kriminálního seriálu Případy prvního oddělení.