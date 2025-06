Mohly za smrt vojáka v Libavé. Armáda a policie se zbaví vadných granátů

Armáda a policie se zbaví ručních granátů URG 86. Rozhodnutí nastalo rok poté, co při výcviku armádních pyrotechniků ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá na Olomoucku zemřel jeden voják a dalších osm lidí bylo zraněno. Vojenská policie totiž nyní dospěla k závěru, že na vině byla výrobní závada granátů, které používali, a varovala proto ostatní ozbrojené složky. Informoval o tom dnes Český rozhlas - Radiožurnál .

„Skutečně jsme byli ze strany Hlavního velitelství Vojenské policie vyrozuměni o granátu URG 86, kterých máme ve výbavě asi čtyři tisíce kusů. Nemáme sice vadnou šarži, ale máme stejný typ, a i přesto jsme se rozhodli, že veškeré tyto zásoby řízeně zlikvidujeme, a to během příštího roku,“ řekl Radiožurnálu mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Stejný postup zvolí také armáda, potvrdila její mluvčí Magdalena Dvořáková. „Všechny granáty typu URG 86 budou postupně do posledního kusu zničeny. Žádný z tohoto typu granátů již k výcviku nebude používán. Před manipulací ze skladu a odvozem na trhací jámu budou všechny bedny zrentgenovány. S likvidací granátů jsme čekali na vyjádření Vojenské policie,“ sdělila mluvčí. Armáda má podle ní dostatek jiných, nově zavedených granátů, které může používat místo nich.

Výbuch nastal loni 17. června na plánovaném výcviku pyrotechniků ve vojenském prostoru Libavá. Při výbuchu jeden voják zahynul a dalších sedm vojáků a jeden civilní zaměstnanec ministerstva obrany utrpěli zranění. Případ policisté odložili, protože kvůli dlouhé době od vyrobení daných granátů nebylo možné zjistit konkrétního viníka. Mluvčí Vojenské policie Kateřina Mlýnková na dotaz Radiožurnálu upřesnila, že to byly granáty URG 86 z roku 1990.

Granáty vyráběly slovenská firma VOP Nováky a česká Zeveta Bojkovice, obě firmy se ale během let proměnily. Současný generální ředitel Zevety Radoslav Moravec Radiožurnálu sdělil, že vojenská ani státní policie ho kvůli loňskému výbuchu na Libavé nekontaktovala. „Nemáme žádné informace, že by se mělo jednat o námi vyráběný URG 86, ani o jakou sérii/ročník by se mohlo jednat,“ uvedl.