„Od října 2018 do dubna 2019 jsem byl na misi v Afghánistánu. Neutrpěl jsem tam žádné zranění. Pak se člověk vrátí domů a...,“ jen rozpačitě pokrčil Richard rameny, když reportérovi Blesk.cz líčil, co se mu stalo.

Richard se z Afghánistánu vrátil v polovině dubna 2019. Měl v České republice načerpat nové síly a vrátit se opět na zahraniční misi. „Připravoval jsem se na to, jen jsem nevěděl, kam to bude," řekl.

délka: 00:15.40 Video

Lukáši (35) z Brna hrozí až 18 let vězení za to, že úmyslně najel do chodce. Hynek Zdeněk, blesk.cz