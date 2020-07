Německý prokurátor H. Ch. Wolters, který má na starosti vyšetřování podezřelého Christiana B., v případu zmizení tříleté Maddie McCannové, poskytl rozhovor pro australskou televizi. V tom zopakoval, že mají nové přesvědčivé důkazy, že je Maddie po smrti.

Policie již dříve informovala, že na zanedbaném pozemku bývalé továrny, na kterém se za levný peníz usadil právě Christian B., našla v psím hrobě 8 000 videí a fotek na USB discích a počítačových hard discích. Materiál byl zabalený v igelitové tašce. Má na nich být dětská pornografie a záznamy mající spojitost s údajnými zločiny Christina B. Wolters ale odmítá potvrdit, zda mezi nimi jsou i materiály s Maddie.

Všechno víme, ale nic neřekneme!

„V tomto okamžiku nemám oprávnění se k tomu vyjadřovat, nemohu tedy říct, jestli tam fotografie Maddie jsou, nebo ne,“ řekl prokurátor. „Co říct mohu, je, že máme pádné důkazy o tom, že je Madeleine McCannová mrtvá a že ji zabil právě Christian B," dodal vzápětí.

„Nemáme tělo ani jeho části, ale víme dost na to, abychom toto mohli tvrdit," je si jistý Wolters. Bývalý obhájce podezřelého Serafim Vieira Christiana B. popsal jako osobu s psychopatickými rysy a uvedl, že by podle něj „Christian B. mohl být zodpovědný za únos Maddie.“

Vyšetřovatelé prý dokonce vědí, že těsně před únosem Christian B. s někým půl hodiny telefonoval, a to velmi blízko hotelu, kde holčička spala. Dále se měl údajně v roce 2017 „chvástat“ před kamarádem, že o případu ví všechno a že je to on, kdo má holčičku na svědomí.

Christian B. v současnosti sedí v německém vězení za obchod s drogami a visí nad ním další nepravomocný sedmiletý rozsudek za znásilnění ženy (72). Vyšetřován je i kvůli dalším sexuálním zločinům. Těch se měl dopustit nejen přímo v oblasti, kde Maddie s rodiči trávila dovolenou, ale během let i v Německu.

Navzdory všem přesvědčivým slovům z německé strany zůstává britská policie nerozhodná. Případ dál vede jako pátrání po pohřešované.