Objevily se zprávy, že Christian B. žádá o podmínečné propuštění z vězení, kde si odpykává trest za zločiny spojené s drogami. Němec je podezřelý z únosu a vraždy malé Maddie McCannové, která zmizela v roce 2007 z portugalského letoviska. Podle všeho však pedofil naštěstí zůstane za mřížemi i v případě, že by mu soud vyhověl a podmínku udělil.

Od té doby, co byl Christian B. jmenován podezřelým z únosu čtyřleté britské holčičky Madeine McCannové, kterou její rodiče zoufale hledají dlouhých 13 let, se o něm objevuje jedna šokující zpráva za druhou. Několikrát trestaný zločinec má možná na svědomí obrovské množství zničených životů.

V tuhle chvíli si v německém vězení odpykává téměř dvouletý trest, údajně se však rozhodl využít právní kličky a žádá o podmínečné propuštění. Státní zástupce však tvrdí, že nemá šanci se dostat na svobodu, a to ani v případě, že by mu soud vyhověl. Uvedl to britský Mirror.

Sourozenci (†2) spadli do zahradního jezírka: O pár hodin později zemřeli v nemocnici

Prokurátorka Stephanie Groppová totiž podle Mirroru sdělila, že na Christiana B. je stále vydán zatykač za jiný zločin, za který ještě nebyl pravomocně odsouzen. Tím je znásilněni starší americké turistky v roce 2005 ve stejném letovisku, z něhož o dva roky později zmizela Maddie. Za tento čin úchylovi hrozí sedm let za mřížemi, rozsudek však ještě musí projít odvolacím řízením. Z detailů nechutného sexuálního napadení stařenky se zvedá žaludek.

Žena (72) prohlásila, že ji Christian B. napadl zezadu, když sledovala v televizi zprávy o hurikánu Katrina. Za vlasy ji poté odvlekl do ložnice, kde ji spoutal. K tomu jí zavázal oči a do úst nacpal roubík. Vyhrožoval jí přitom u toho šavlí s 30centimetrovou čepelí. Poté, co stařenku zneužil, jí rozkázal, aby mu dala peníze. Vystrašená a ponížená dáma mu dala v přepočtu mezi dvěma až dvěma a půl tisíci korun. Násilník jí pak nařídil 10 minut zůstat v klidu a zmizel.