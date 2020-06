Studentka zdravotní školy Louise Kertonová pochází z anglického Kentu. V roce 2001 navštívila západní Německo, domů se však už nevrátila. Dokonce se spekulovalo, že padla za oběť sériovému vrahovi Michelu Fourniretovi, kterému se přezdívalo zlý obr z Arden, ovšem to se nikdy nepotvrdilo. Otec tehdy čtyřiadvacetileté zdravotnice Phil Kerton, který devatenáct let po své dceři pátrá, se obává, že se mohla stát obětí Christiana Bruecknera, jehož policie podezřívá, že unesl Maddie McCannovou!

V Německu v roce 2001 zmizela Britka Louise Kertonová, která odjela se svým přítelem do města Strassfeld ležícím v západním Německu, aby tam navštívila jeho rodinu. Koncem července měla v Aachenu nastoupit na vlak a jet do belgického přístavu Ostende, odkud se měla vrátit domů. Ovšem někde na cestě zmizela.

Po čtyřiadvacetileté studentce zdravotnické školy, která se měla stát sestřičkou, se rozmohlo pátrání, ovšem bez úspěchu. Spekulovalo se, že měla mít nehodu, nebo že dokonce měla být obětí francouzského sériového vraha Michela Fournireta, kterému se přezdívalo velký obr z Arden, který znásilňoval a zabíjel dívky mezi lety 1987 – 2001. Ovšem žádná z těchto verzí se nepotvrdila.

Rodiče Louise se nevzdali naděje, že se jejich dcera najde. Ovšem, co se tenkrát opravdu stalo, se už nikdy nedozví její máma Kath, která v roce 2010 zemřela na rakovinu. Nicméně otec Louise má teď naději, že se možná dočká odpovědí. „Četl jsem, že německá policie má zájem zjistit, kde byl Christian B ve vztahu s nevyřešenými případy, takže doufám, že do toho zahrnou i Louise,“ uvedl Kerton pro britský deník Daily Mail s tím, že Christian Bruckner, usvědčený sexuální predátor, mohl Louise unést.

Brucknera policie vyšetřuje v souvislosti se zmizením britské holčičky Madeleine McCannové, která v roce 2007 zmizela na dovolené v Portugalsku, kde byla se svými rodiči. Zároveň policisté vyšetřují možnou spojitost mezi ním a zmizením dalších dětí, včetně Reného Hasse, který zmizel v roce 1996 taktéž v Portugalsku, a Ingy Gehrickeové, která se pohřešuje v Německu od roku 2015. Belgické úřady navíc zahájily prošetřování případu šestnáctileté Carol Titzeové, která beze stopy zmizela v roce 1996 a za jejímž zmizením mohl stát rovněž Brueckner.

„Chtěl bych vyzvat policii, aby se ujistila, že jeho místo pobytu a jeho činnosti v době zmizení Louise byly dobře vyšetřeny,“ uvedl Phil Kerton s tím, že na svou dceru stále myslí. „Stále nám chybí, i dnes. To nikdy nezmizí. Každého to zasáhlo nějak jinak. Jedna věc, na které se všichni shodneme, je, že chceme vědět, co se stalo,“ dodal Kerton.