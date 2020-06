Hlavní podezřelý z vraždy Maddie McCannové Christian B. (43) v současnosti sedí za obchodování s drogami v německém vězení na samotce. Je zároveň nepravomocně odsouzen za znásilnění 72leté Američanky v roce 2005 v portugalském Algerve, za to mu hrozí trest odnětí svobody na 7 let. Právníci jej ale chtějí dostat na svobodu z důvodu procesních pochybení. Příští měsíc měl být propuštěn po odpykání dvou třetin současného trestu, teoreticky by se tedy mohl brzy dostat na svobodu.

Právník Christiana B. tlumočil vyjádření svého mandanta, že Maddie nezabil a odmítá jakékoli spojení s případem, napsal server Mirror. Nyní se ale objevily nové informace o tom, co kriminalisté našli v jeho karavanu v Německu. Vozidlo prohledali v květnu 2016 v rámci vyšetřování zmizení „německé Maddie“ Inge Gehrickeové. Ta zmizela v roce 2015 v Sasku-Anhaltsku.

Mužův karavan stál na opuštěném pozemku bývalé továrny, pořídil si jej šest let před tím v dražbě. Byl následně odsouzen za držení dětského porna, ale v souvislosti se zmizením Inge nebyl ani obžalován.

V téměř 10metrovém karavanu policie našla spoustu dětského oblečení, ve velké většině se jednalo o plavky. U pohyblivého obydlí, které podezřelému sloužilo za domov, nalezli také 6 externích paměťových karet. Obsahovaly 8 000 fotek a videí zachycujících sexuální zneužívání dětí. Materiál byl dobře ukrytý, zahrabaný pod zemí v díře, kam Christian B. pohřbil i svého psa. S karavanem měl střídavě přejíždět z Německa do Portugalska. V době zmizení Maddie v roce 2007 z portugalského letoviska Praia da Luz měl ale používat jiný karavan.

Kolem Christiana B. se stahuje mnoho smyček. Podezřelý z mnoha zločinů měl údajně v roce 2017 jednomu svému kamarádovi prozradit, že o tom, co se dívce stálo, „ví všechno“ a ukázal mu vlastní video, na kterém znásilňuje nějakou ženu.

Neuvěřitelné svědectví také podal v neděli pro Daily Mail bývalý řidič záchranky jménem Dieter, kterého měl Christian B. jednou v karavanu svézt. Tehdy si myslel, že to, co slyší, jsou jen vtipy. Dnes ho nad následujícími slovy mrazí. „Řekl mi, že veze 50 kg marihuany a rozváží je po Evropě. Tehdy jsem si myslel, že jen žertuje. Řekl, že v karavanu se to ztratí, že na to nikdy nikdo nemůže přijít... A že v něm může převážet i děti, kolik tam je místa. Pro drogy a děti je to bezpečný místo, řekl. Nikdo je nenajde. Nikdo tě nechytí.“

Christiana B. nyní vyšetřují i v souvislosti s bestiální vraždou 13letého chlapce z německého Frankfurtu. V roce 1998 ho někdo zmlátil, škrtil, znásilnil a jeho umučené tělo zbavené některých částí pohodil v podchodu. Podle svědectví tří hochů, kteří pachatele zahlédli, byl vypracován pravděpodobný portrét vraha. Nápadně se podobá známým policejním fotografiím Christiana B.

Případ má také údajně mnohé shodné rysy s případem Maddie. Pátrání po vrahovi chlapce z Frankfurtu policii zavedlo i do České republiky a na Slovensko, ale bez výrazného výsledku. Policie nyní šetří možnou spojitost Christiana B. nejen s tímto případem, ale i s dalšími únosy a vraždami dětí v Německu a Portugalsku.