Američan Roderick Antonio Matthews Jr. (31) a jeho o devět let mladší maďarská přítelkyně Kata Barbara Koszová (22) se rozhodli zpestřit si dovolenou v Thajsku a zároveň si trochu přivydělat. Když do luxusního apartmánu, který měl pár pronajatý, dorazili jeho majitelé, nevěřili svým očím. Dvojici přistihli přímo uprostřed sexuálních radovánek. Nic by proti tomu nenamítali, kdyby se u toho ti dva vykukové také nenatáčeli a videa později neprodávali!