Ročně se vydá na cesty 1,3 miliardy Čechů. Velká řada z nich vycestuje i do tropického Thajska, kde je hlášeno 28 nakažených koronavirem. Stornovat zájezd ale podle Milana Trojánka z Kliniky infekčních, parazitujících a tropických onemocnění nemusíte. Expert řekl Blesk Zprávám, že by nejezdil leda do Číny, ostatní destinace by ale nezavrhoval. Problémem podle něj je ale fakt, že se Češi do tropických destinací dostatečně nepřipravují a vynechávají očkování. To by se mělo zásadně změnit, především pak nyní, kdy se svět obává rozšíření vysoce infekčního koronaviru. Co se týče onemocnění, expert by se obával spíše malárie a průjmu.

Straší vás koronavirus při výběru dovolené? Podle experta na infekční a tropická onemocnění se prozatím jedná o lichou obavu. „Nedoporučil bych jezdit do Číny,“ uvedl pro Blesk Zprávy Milan Trojánek z Nemocnice na Bulovce, kde je mimo jiné v karanténě pětice Čechů, jenž byla evakuována z ohniska nákazy koronaviru Wu-chanu.

Smrtící virus ONLINE: Natočil haldu mrtvol, za patami má policii. Blogger promluvil o „tyranii“

Ročně se vydá do Asie podle průzkumu Bulovky více jak polovina Čechů cestujících do zahraničí. Z toho 14,3 procenta zvolí jako cílovou destinaci Thajsko, kde je nyní hlášeno 28 nakažených koronavirem.

„Já bych si osobně vybral jiné místo pro dovolenou,“ míní s úsměvem Trojánek. Nemyslí si ale, že by měli dovolenkáři kvůli tomuto novému respiračnímu onemocnění stornovat letenky a zájezdy.

Češi podceňují očkování i stravu

„Pokud by klient chtěl jet do Thajska nebo do Vietnamu, doporučení bych upravil a podle konkrétních rizik bych zvážil očkování – například na chřipku a žloutenku,“ řekl Trojánek Blesk Zprávám a dodává, že na místě je zvážení délky dovolené v postižených oblastech a také možná úprava míst, kde se chce člověk zdržovat. „Tím myslím třeba velké pouliční trhy, nádraží a letiště plná lidí,“ doplnil expert.

Trojánek a i další experti se shodují na tom, že by měli lidé především dodržovat hygienická opatření. S tím mají ale Češi problém.

„Turisté na sebe dbají více, než lidé cestující za prací. Přesto jsme ale výrazně pozadu ve srovnáním s EU. Průzkum ukázal, že méně jak 50 procent lidí konzultovalo cestu s lékařem a všechna doporučená očkování mělo jen 33,4 procent cestovatelů,“ vytasil se Trojánek s daty během tiskové konference, kde se Nemocnice Na Bulovce zabývala koronavirem.

Video Tisková konference na Bulovce o koronaviru - Blesk TV

Do tropických destinací, jak je Asie, nebo třeba Jižní Amerika, se doporučuje očkovat proti žloutenkám typu A a B, dále pak proti břišnímu tyfu, vzteklině a tetanu.

„Málo lidí na to myslí i při koupacích zájezdech do Egypta. Především pak senioři, kteří takto v 70 letech vyrazí do pouště a nemusí to dopadnout dobře. Obecně doporučuji každému klientovi, aby se očkoval proti chřipce a pneumokokům – a to nejen oslabeným jedincům. Já sám jsem očkovaný,“ dodal k tématu očkování Trojánek. Hromada mrtvých těl: Video z Číny šokovalo svět. „Odpálil jste atomovku,“ řekli bloggerovi u výslechu

Další vroubek, který mají Češi na dovolené, je stravování. „S průjmem se loni vrátilo 80 tisíc lidí,“ uvádí Trojánek. Rizika spojené se stravováním podceňuje podle nasbíraných dat 89 procent lidí.

„Zabíjí malárie a vzteklina“

Trojánek pak „uklidňuje“ a zmiňuje, že spíše než koronavirus by cestovatel chytil malárii, klasickou chřipku nebo vzteklinu. Infekční onemocnění je v žebříčku chycených nemocí na posledním místě. „Jenom v pěti procentech pak dorazí cestovatel s životem ohrožující nemocí,“ dodává.

Unikátní data Nemocnice na Bulovce ukazují, že na první příčce jsou pacienti, kteří se vrací domů s horečkou dengue přenášenou komáry. Nejčastější infekční a rovněž nejnebezpečnější onemocnění je pak malárie. „Je to nejčastější tropická a velmi komplikovaná diagnóza. V tomto případě pokud pacient nevyhledá časně pomoc, může upadnout do kómatu a umřít. Malárie je velmi podceňovaná a můžu říci, že je pro nás mnohem nebezpečnější než nový koronavirus,“ zmiňuje Trojánek.

zástupci Kliniky infekčních, parazitujících a tropických nemocí Kristýna Hermannová a Milan Trojánek v Nemocnici Na Bulovce (5.2.2020) | ČTK - Kamaryt Michal

Strašákem je pro experty také vzteklina, která má 100procentní úmrtnost. Na ni se podle experta očkuje velmi málo lidí. „Pak je někde škrábne opice nebo pokouše pes,“ posteskl si Trojánek.

Co dělat, když přijedu z rizikové dovolené?

Blesk Zprávy se také ptaly, co by měl člověk dělat, když se vrátí z rizikové oblasti. Klasická chřipka, koronavirus, ale i mnoho dalších onemocnění má totiž delší inkubační dobu a může se projevit až po několika dnech.

„Pokud tento pacient nemá jasnou pozitivní epidemiologickou rizikovou anamnézu a netrpí klinickými známky onemocnění – tedy rýmou, kašlem, teplotou - tak bych lékařské ošetření nevyhledával,“ odpovídá Trojánek.

Domácí karanténu, nebo o týden delší pobyt mimo kancelář tak expert nedoporučuje. V případě, že by se ale výše zmíněné příznaky u cestovatele objevily, měl by cupitat k lékaři co nejdříve.