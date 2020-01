Nový typ koronaviru, který se nedávno objevil v Číně a způsobuje onemocnění plic, se může šířit z člověka na člověka. Oznámily to čínské úřady a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se nyní obává zejména oslav čínského nového roku. Miliony cestovatelů se kvůli němu přesouvají z Číny a do Číny, a koronavir by tak mohl být zavlečen do zemí EU. Ministerstvo zdravotnictví ČR potvrdilo, že situaci monitoruje. Česka (29), která pracuje v Číně, Blesk Zprávám řekla, že všeobecná informovanost o nemoci zatím chybí.