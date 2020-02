„Takže jak už víte, dnes jsme neodletěli a museli se vrátit zpět domů,“ začíná smutný příběh Kateřina na sociální síti. Psal se pátek večer. „Vše se zdálo být v pořádku, po tom, co jsme vystáli hodinovou frontu, odbavili kufry, měření teploty atd., nás zastavili na imigračním ‚nemáte vízum pro mimino, bohužel nemůžete letět',“ popisuje žena, jak se dozvěděla šokující informaci.

Samozřejmě tento verdikt úředníků odmítla a začala se hádat. „Pustili nás dál, myslela jsem si, že je to v pořádku, ale oni nás odvedli do kumbálu na imigrační a tam jsme se s nimi hodinu dohadovali,“ říká Kateřina. Problém podle ní bylo, že Malvínka, její čerstvě narozená dcera, nemá ještě občanství ani rodný list, pouze tzv. emergency pas pro jeden výjezd ze země. „Mělo to stačit. Pořád nevíme, zda to na letišti jen nepo*rali, nebo jestli to opravdu vláda potřebuje, což je pěkná kravina, když opustíme zemi,“ nechápe žena.

Nicméně letadlu byl dočasně pozastaven odlet a jak zmínila Kateřina, po letišti běhali zaměstnanci a zjišťovali, zda je mohou pustit na palubu. „Verdikt zněl, je nám líto, bez víza nemůžete vycestovat,“ uvedla. A zároveň odhalila, že letiště dalo možnost odcestovat jen jí, otci a prvnímu potomkovi, ale ne miminku.

„Tak tím definitivně potvrdili, co si celou dobu tady o Číňanech myslím… vydání víza bude trvat minimálně týden, s tím, že budeme muset na úřad i s Malvínkou. Nevím, co bude, vše teď řešíme,“ zoufá Kateřina. Aktuálně podle svých slov čeká, zda z ministerstva dostane potvrzení pro čínskou stranu, že může miminko odletět bez víza.

Nezbývá jen čekat

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek večer po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že evakuace pěti Čechů, kteří mají zájem dostat se do Česka z Číny, proběhne ve spolupráci s Francouzi v neděli. Podle příspěvku Kateřiny to vypadá, že ona mezi nimi není. „Speciálem odletět není možné, je přeplněný a náhradníků je také dost. Český letoun přiletí pouze do Belgie, odsud z Číny dopraví Čechy francouzský speciál,“ píše žena.

Jak Kateřina říká, nyní jí nezbývá jen čekat. Jejímu partnerovi navíc naměřili cestou z letiště horečku, byť negativně. „Každopádně to, aby nás všechny šoupli do karantény, je ještě poslední věc, co nám tu schází. A pak už to bude komplet,“ zoufá. Už v posledních dnech totiž už musela řešit, že kvůli všem možným omezením neměli s rodinou přístup k dostatku potravin.

Ambasáda: Vízum si musí vyřídit

Blesk Zprávy kontaktovaly kvůli případu osoby z okolí premiéra Andreje Babiše (ANO) a reakci zjišťují.

Česká ambasáda v Číně uvedla, že je s ženou v kontaktu. „Víme o tom případu. Paní jsme také informovali. Existuje ve všech státech a v Číně především, že dítě, i když mu vyřídí nějaký cestovní průkaz, který si u nás vyřídila, tak musí mít od přijímací strany takzvané exit vizum – neboli výjezdní vízum,“ uvedla její zástupkyně pro Blesk Zprávy. „Cizinecká čínská policie bude úřadovat pro jeho vyřízení až 3.2. A to už je něco, co absolutně nesouvisí s námi, musí si skutečně počkat na čínskou cizineckou policii až otevře, až ji exit vízum vystaví,“ dodala.

Zároveň potvrdila, že rodina Kateřiny není mezi ostatními Čechy, kteří se v neděli vrací pryč za pomoci vlády. „Je úplně separátní případ. Bez exit víza ji skutečně čínské autority nepustí. Ona tu žila, a pokud nemáte exit vízum ani pro své dítě, tak nemůžete vycestovat. Do 3.2. musí počkat a pak věříme, že si najde jiný spoj, který poletí. Například Aeroflot stále funguje a jistě se domů dostane,“ vysvětlila zástupkyně ambasády. Vyřizování dokladů podle ní prodlužuje fakt, že jsou v Číně právě svátky. „My se jí samozřejmě snažíme se vším, co jde pomoct,“ říká.

Mariana Wernerová z ministerstva zahraničí informace ambasády potvrdila.

Nakažených je téměř 12 tisíc lidí

Kateřina Pekařová v Číně trvale žije, píše o tom i vlastní blog nazvaný Chinese life by Kate. V zemi, konkrétně městě Changchun, pobývá se svým manželem Antonínem. Má dvě děti, mladší se narodilo před pár týdny přímo v Číně. Pro návrat do Česka se rozhodli kvůli situaci kolem koronaviru. Případy nakažených totiž hlásí i město, kde rodina bydlí.

Aktuálně je v Číně podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví infikovaných 11 791 lidí, zemřelo 258. Zhruba stejný počet se z nákazy vyléčil. Nejhorší situace se zůstává v provincii Chu-pej, kde se nachází epicentrum nového koronaviru, město Wu-chan. Nákazu hlásí i sedm evropských zemí včetně Německa. V Česku se ani jeden z 37 testovaných vzorků nepotvrdil.