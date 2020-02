Letiště plné dezinfekce a Bulovka v pohotovosti. Vojtěch: Na koronavirus jsme připraveni

Jak je na tom Česko s připraveností na koronavirus, byl v pátek na inspekci zjistit šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch (33, za ANO). „Sám jsem chtěl vidět na vlastní oči všechna zařízení, kde se zabývají aktuální situací,“ řekl, proč se rozhodl vyrazit na obhlídku. Začal na pražském letišti Václava Havla, kde ministra provedl předseda představenstva Václav Řehoř a seznámil ho s tím, co lidé poprvé uvidí, jakmile dosedne letadlo na ruzyňskou ranvej.

Pasažéři dostanou informace už na palubě letadla, ale aby měli co nejpřesnější informace, jsou na letišti připravené informační tabule i letáčky. Stroje, které přiletí přímo z Číny – odkud se koronavirus rozšířil do světa - mají na letišti určené speciální dvě brány, odkud lidé zamíří k pasové kontrole.

A první, co uvidí, jakmile vystoupí z letadla, je informační tabule v několika jazycích včetně čínštiny a češtiny. O pár metrů dál je pak stojan s dezinfekcí na ruce a zaměstnanec s letáky (znovu v několika jazykových verzích). Po cestě k zavazadlům a východu je ještě několik dalších tabulí a stojanů s dezinfekcí. Podle Řehoře turisté všechna tato opatření hojně využívají. „Upozorňujeme cestující na to, že pokud mají nějaké symptomy, aby zůstali tady a nejeli do Prahy,“ uvedl šéf letiště.

Video Adam Vojtěch na letišti Václava Havla v Praze - Jakub Kopřiva, Lukáš Červený

Aby byla kontrola co možná největší, je na letištích v Česku zaveden ještě cílený screening, který probíhá na pasové kontrole. „My jsme ta opatření rozšířili na všechna letiště, která mají mezinárodní dopravu. Není to jen otázka přímých letů z Číny, ale obecně na všechny pasažéry. Proto jsou ty informační cedule po celém letišti,“ vysvětloval Vojtěch, že zvýšená opatření nejsou jen otázkou pražského letiště.

Výsledek za 6 hodin

Perné dny mají v poslední době v Národní referenční laboratoři na pražských Vinohradech. Do tohoto zařízení se totiž schází všechny vzorky s podezřením na koronavirus v Česku. Nejrizikovější je vybalování vzorků, které mnohdy cestují v sanitkách i několik hodin. Jako třeba případ z Opavy, kdy sanitka vyrážela v 6 ráno a do Prahy dorazila ve tři odpoledne.

„Sundáme vrchní kartonovou vrstvu. Mně bude podán ten vnitřek, vyndám z něj tu zkumavku, budu pipetovat a dělat všechny přípravné práce, které potřebujeme, abychom mohli izolovat nukleovou kyselinu,“ popsala proces rizikového rozbalování vzorků doktorka Klára Labská, která měla službu. Laboratoř jede v tyto dny na dvě směny a kdyby byl stav nouze, mohla by se přidat ještě třetí – noční směna.

Video Přípravné práce před testováním vzorku s podezřením na koronavirus - Jakub Kopřiva, Lukáš Červený

Laboratoř zvládne určit, zda má pacient koronavirus či nikoliv obvykle do 6 hodin. Jak říkají doktoři, umí to rychleji, ale někdy je potřeba testy opakovat nebo se stane, že sanitka přijede později, než se očekávalo.

Bulovka hlásí připraveno

Speciální pokoje má pro pacienty s koronavirem připravené Nemocnice na Bulovce. Ty se nacházejí hned vedle bioboxů, kam se umisťují pacienti s podezřením na ebolu nebo jiné smrtelné choroby. „Tento prostor je vyhrazen pouze pro vysoce nebezpečné nákazy nebo koronavirus. Nejsou tu běžní pacienti. Ty pokoje fungují na bázi podtlaku, tedy nejsme ohrožení aerorosolem od pacienta. Ventilace nasává vzduch dovnitř a nejde ven,“ popsala doktorka na oddělení Kristýna Hermannová.

Doktoři, kteří za pacienty chodí, se musí vždy na návštěvu pokoje připravit. Nemusí si sice brát skafandry, ale i tak jsou nuceni mít respirátor, ochranný štít očí, speciální plášť a gumové rukavice. To si musí brát vždy, když jdou za pacientem, i když jde třeba o prostý dotaz. Podobná oddělení nejsou jen v Praze ale i na dalších místech v republice.

Podle ministra Vojtěcha tato opatření stačí na to, aby naše země připravená na případnou epidemii koronaviru. „Myslím, že splňujeme všechny standardy Světové zdravotnické organizace. Naštěstí se žádný koronavirus v České republice neobjevil. Myslím, že to co děláme, děláme správně. Uvidíme, jak se ta epidemie bude na dále vyvíjet v příštích týdnech nebo měsících, protože to nebude záležitost několika dnů,“ dodal Vojtěch.