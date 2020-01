V Česku chybí léky na astma nebo štítnou žlázu: Novela nic neřeší, zlobí se lékárníci

Česko stále trápí výpadky léků. Z různých důvodů jich chybí v lékárnách stovky, některé z nich, jako jsou léky na vysoký krevní tlak, astma nebo štítnou žlázu, jsou nenahraditelné. Pomoci by měla vládní novela, kterou sněmovna podpořila v prvním čtení a nyní míří k dalšímu projednání. Česká lékarnická komora (ČLnK) je s novelou spokojená jen částečně. Emergentní systém dodávek léků do lékáren může podle nich znamenat zdražení medikamentů pro pacienty.

Projednávání novely bude nyní pokračovat ve Výboru pro zdravotnictví a ve 2. 3. čtení. Ministerstvo zdravotnictví doufá, že nabyde účinnosti v závěru tohoto roku.

Novela zákona zavádí takzvaný emergentní systém dodávek, kdy musí výrobce lék dodat lékárně do dvou dní. Omezila by také možnost vývozu léků.

Novela stanoví, že výrobci by museli v případě nutnosti dodat chybějící lék vydávaný na recept do dvou dnů do kterékoli lékárny v Česku. Mění se tak dosavadní úprava, která zaváděla povinnost výrobců dodat distributorovi léky podle tržního podílu. Podle ministerstva zdravotnictví není vymahatelná.

Lékárníci ale už dříve avízovali, že nejsou s novelou zcela spokojeni.

Lékárníci: Emergentní systém zdraží léky

„Cílem je poskytnout pacientovi záruku, že pokud je lék dovážen na český trh, tak se k němu dostane i v té nejmenší lékárně. Výrobci dáváme povinnost do dvou dnů dodat lék do jakékoliv lékárny, kterou si pacient zvolí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Některá navržená ustanovení jsou dobrá a mohla by zamezit nežádoucím reexportům. Jiné části návrhu považujeme za krajně nevhodné. Například může dojít k tomu, že některé lékárny budou moci objednat lék z běžné distribuce, zatímco jiné budou na ten samý přípravek čekat dva dny a budou ho moci objednat až po té, co pacient přinese recept do lékárny. Emergentní systém tak, jak je navržen, může navíc znamenat zdražení léků pro pacienty. Toho se obáváme,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí komory Michaela Bažantová.

Zároveň poukázala na to, že předloha problém s nedostatkem zcela léků nevyřeší.

„Novela by řešila pouze lokální nedostatky léků v jednotlivých lékárnách v případech, kdy jsou léky v České republice. Neřeší ale výpadky léků, které nás trápí nejvíce - z důvodů problémů ve výrobě nebo při jejich nedodání do České republiky. A také neřeší výpadky léků v nemocnicích,“ uvedla Bažantová.

Od 13. do 31. 1. 2020 chybí v Česku celá řada léků. Důvody mohou být různé - výrobní, kapacitní či distribuční. Jejich seznam se neustále mění.

„Poptávka byla zejména po vigantolu, Nimesilu či Novalginu, ty se však v posledních dnech objevily, z většiny distribucí však byly během několika hodin rozebrány,“ řekla Bažantová. Další léky na seznamu přetrvávají, najít je lze na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

U některých je předpokládaný termín obnovení v řádu týdnů, někde je ale výpadek avizován až do června tohoto roku. Většina chybějících léků je nahraditelná jiným, u některých to není možné.

Seznam chybějících a těžko nahraditelných léků

Duspatalin Retard - léky na syndrom dráždivého tračníku, předpokládaný termín obnovení 10. 2. 2020

- léky na syndrom dráždivého tračníku, předpokládaný termín obnovení 10. 2. 2020 Berodual - lék na astma, předpokládaný termín obnovení 5. 2. 2020

lék na astma, předpokládaný termín obnovení 5. 2. 2020 Sulfasalazin K-EN - používán při léčbe zánětlivého onemocnění tlustého střeva, předpokládaný termín obnovení 25. 2. 2020

- používán při léčbe zánětlivého onemocnění tlustého střeva, předpokládaný termín obnovení 25. 2. 2020 Eplerenon Sandoz - používán při terapii chronického srdečního selhání s dysfunkční levé komory

- používán při terapii chronického srdečního selhání s dysfunkční levé komory Jodid 100 - používán při poruše štítné žlázy, předpokládaný termín obnovení květen 2020

- používán při poruše štítné žlázy, předpokládaný termín obnovení květen 2020 Amicloton - léky na vysoký krevní tlak, předpokládaný termín obnovení konec ledna 2020

- léky na vysoký krevní tlak, předpokládaný termín obnovení konec ledna 2020 Gardasil - očkovací látka pro HPV viru. Očkovat se musí třemi dávkami, pro rozočkované pacienty je lék nenahraditelný, předpokládaný termín obnovení 20. 2. 2020

- očkovací látka pro HPV viru. Očkovat se musí třemi dávkami, pro rozočkované pacienty je lék nenahraditelný, předpokládaný termín obnovení 20. 2. 2020 Pentasa - na léčbu Crohnovy choroby, předpokládaný termín obnovení 10. 2. 2020

- na léčbu Crohnovy choroby, předpokládaný termín obnovení 10. 2. 2020 Clexane - lék při poruše srážlivosti krve, předpokládaný termín obnovení konec ledna 2020

- lék při poruše srážlivosti krve, předpokládaný termín obnovení konec ledna 2020 Divina - léky pro ženy po menopauze, předpokládaný termín obnovení k 20. týden 2020

- léky pro ženy po menopauze, předpokládaný termín obnovení k 20. týden 2020 Suboxone - léčiva použivaná v terapii závislostí, zejména na opiátech, předpokládaný termín obnovení 7. 2. 2020

Co dále řeší novela?

Předloha také nově řeší takzvané reexporty léků, když v současnosti může být jejich zpětný vývoz do ciziny zakázán v podstatě až při jejich nedostatku. Vývoz by měl být povolen jen u léčiv, která budou uvedena na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Do seznamu se přitom dostanou jen léky, u nichž bude ověřeno, že je jich v Česku dostatek.

Novela zavádí i další cesty, jak léky pro pacienty zajistit, například možnost dovozu nebo jeho dočasného použití, pokud lék nesplňuje všechny formální podmínky pro uvedení na český trh. Zároveň bude možné vývoz konkrétního léku zakázat.