Pražské letiště zatím nezpřísní kvůli novému koronaviru bezpečnostní opatření. Důležitá je ale informovanost cestujících, řekl v neděli na mimořádné tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Česko ani nepočítá s tím, že by přerušilo leteckou opravou s Čínou. Letiště je ale připravené na cílený screening lidí, kteří mají symptomy. Na zdejší lékaře se už obrátily dvě ženy. Nákaza se už dostala do Evropy, tři případy potvrdila Francie, na výsledky čekají v rakouské Vídni.

Nebezpečný koronavirus se šíří z Číny, od konce loňského roku zabil 56 lidí, u dalších zhruba dvou tisíc je nákaza potvrzená. Z pevninské Číny se nemoc dostala do dalších 13 zemí. A podezření už se řešilo v neděli i v Česku.

„Dnes ve 12:15 přistálo letadlo z Kataru, z Dauhá. Během patnácti minut se dvě cestující dostavily na místo, kde je stálá lékařská služba. Pak došlo k jejich vyšetření a k přemístění obou cestujících na Bulovku,“ řekl na mimořádné tiskové konferenci předseda představenstva letiště Václav Řehoř. U obou žen byly výsledky podle Vojtěcha negativní.

Lékaři jsou schopni odhalit, zda jsou lidé skutečně nakaženi, během pár hodin. Podle vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbory Mackové jsou v Česku velmi moderně vybavené laboratoře. „Vzorky jsme schopni vyhodnotit do šesti hodin,“ doplnila Macková.

Plošný screening včetně měření teploty cestujících české úřady neplánují. „Teplotní screening nemá smysl. Vzhledem k chřipkové epidemii bychom mohli získat zkreslené údaje. Určité symptomy koronaviru mohou být navíc potlačeny, proto není plošný teplotní screening racionální,“ řekla šéfka hygieniků Eva Gottwaldová. Úřady tak budou spoléhat na to, že lidé, kteří se nebuou cítit fit

Česko podle Vojtěcha ani nepočítá s tím, že by přerušilo letecké spojení s Čínou, podle ministra by to bylo „k ničemu“. „Takový krok by ale nebyl racionální. Fungují zde letecké spoje do České republiky s přestupem. Dvě pasažérky, které přistály v Praze se symptomy koronaviru, například přiletěly z Kataru. To bychom museli zakázat všechny spoje,“ vysvětlil Vojtěch.

Česko podle ministra postupuje v souladu s mezinárodními organizacemi, opatření jsou dostatečná. „Veškerý systém, tak jak je nastaven, je nastaven správně. Orgány ochrany veřejného zdraví jsou zcela v pohotovosti,“ řekl ministr.

Důležité je podle něj zvýšit informovanost pasažérů, kteří přilétají do České republiky, aby věděli, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem. Cedule budou rozmístěny po celém letišti tak, aby všichni pasažéři kolem nich prošli. „Budou v češtině, čínštině, angličtině a připravujeme i další jazyky,“ řekl ministr. Mezi příznaky infekce patří dýchací potíže, horečka a kašel.

V pondělí ráno se kvůli koronaviru sejde bezpečnostní rada státu, kterou svolal premiér Andrej Babiš.