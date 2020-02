Od chvíle, kdy se začaly objevovat zprávy o nebezpečném koronaviru, mají Pekárkovi nervy nadranc. „Dan je sice už dospělý, ale je to naše dítě. Chceme ho dostat domů za každou cenu, nic jiného nás se ženou nezajímá,“ líčí Danielův táta Josef.

Splněný sen

Daniel je podle rodičů obdivovatel asijských kultur už od mala. Snil o tom, že se jednou do Asie vydá. „Už jsem si říkala, že to s ním je, jakoby se narodil na druhé straně světa. Když se mu naskytla možnost studovat v Číně, neváhal,“ řekla jeho maminka Karin.

Jenže sen se změnil v noční můru. Z 11milionového Wu-Chanu je izolované město, Daniel v něm uvízl a čeká na pomoc českých úřadů. „Jet pro něj by nemělo cenu už před několika dny. Nedá se tam vůbec dostat. Doprava tam nefunguje, nejezdí metro ani taxíky,“ popisuje Josef Pekárek.

Jedovaté sliny v komentářích

Na klidu oběma rodičům nepřidávají ani reakce veřejnosti. „Často se dočítáme nenávistné věci. Že si za to Dan může sám, ať tam raději chcípne a nevozí virus sem,“ kroutí hlavou Danielův otec. „Mrzí nás to, syn tam přece nejel pašovat drogy, ale studovat!“

Pekárkovi proto už reakce lidí na zprávy o synovi raději nečtou. „Asi to v lidech u nás je, ukazovat na druhé či závidět, že má někdo o dva kýble jablek ze stromu víc,“ říkají a dodávají: „Ať si lidi píšou, co chtějí, my jen chceme mít syna zpět doma!“

Do karantény na 14 dní

Úřady se pokoušejí dostat Daniela do některého z leteckých speciálů, které vyslaly do Číny mnohé evropské země. „Snad se mu podaří odletět už o víkendu. Mohl by se dostat do čtrnáctidenní karantény ve Španělsku. Můžu všechny uklidnit, k nám do republiky by určitě žádný virus nepřivezl,“ vzkazuje Josef Pekárek. I vláda zvažuje vyslání leteckého speciálu, který by přivezl celkem čtyři Čechy uvězněné v čínské karanténě.

