Kim chtěl pašovat zbraně z Česka? Severokorejci sháněli náhradní díly na tanky a letadla

Diplomaté totalitní Severní Koreje chystali pašování zbrojního materiálu a dronů z Česka přes Afriku a Čínu do Pchjongjangu. Obchod zachytila a sledovala Bezpečnostní informační služba (BIS) a s vědomím ministerstva zahraničí jej zarazila. Zpravodajci se o podezřelém obchodu dozvěděli na přelomu let 2012 a 2013. Monitorovali pak obchodního tajemníka, který působil na severokorejské ambasádě v Praze. Píše o tom dnes Deník N, který případ zmapoval a BIS mu ho potvrdila. Dodávat zbrojní materiál do KLDR je zakázané, vztahuje se na něj embargo.