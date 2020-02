Obrovská tragédie se stala v neděli odpoledne v akvaparku na thajském ostrově Phuket. Tříletý Bobby, který tam byl se svými rodiči a starším bratrem, se zřítil do dojezdového bazénku pod klouzačkou! Záchranáři ho rychle vytáhli z vody a začali ho oživovat. Chlapec byl ještě převezen do nemocnice, tam ho však prohlásili za mrtvého.

Manželé William a Sumitra Watsonovi z Velké Británie vzali své dva synky Bobbyho (†3) a Billyho (7) za vodními radovánkami do akvaparku Blue Tree Water Park na thajském ostrově Phuket. Rodina si užívala hezké nedělní odpoledne, stačila však chvíle nepozornosti a dovolená se změnila v tragédii.

Bobby se pohyboval kolem přeplněné skluzavky, když zničehonic spadl do asi 120 cm hlubokého dojezdového bazénku! „Tříletý chlapec se odpoledne potuloval kolem dojezdového bazénku pod oblíbenou skluzavkou. Zakopl a spadl do vody pod ní. Poté, co ho spatřil jeden z plavčíků, okamžitě mu přiběhl na pomoc,“ uvedlo podle britského deníku Daily Mail vedení akvaparku s tím, že plavčík zahájil resuscitaci z úst do úst a chlapec byl posléze převezen do nemocnice.

Lékaři se všemi silami snažili chlapce zachránit, bohužel však už bylo pozdě a Bobbyho krátce po převozu do nemocnice prohlásili za mrtvého. „Bohužel se ho nepodařilo oživit,“ doplnilo vedení akvaparku.

„Rodiče jsou pochopitelně naprosto zničení a my se jim snažíme všemi způsoby pomoci. Této neskutečně smutné události je nám velmi líto,“ uzavřeli mluvčí.

Případem se zabývá i policie. „Chlapcova matka i otec byli velmi rozrušení. Nemohou uvěřit, že je jejich syn po smrti,“ uvedl policejní kapitán Yanpatr Malai.