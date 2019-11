Tři Slovenky se vydaly zachránit pejsky z útulku, kterému hrozilo zatopení rozvodněnou řekou. Katka, Zuzana a Zdeňka zaplatily cenou nejvyšší – životem. V obci Revúca je stáhl proud. Syn jedné z nich napsal dojemný dopis své mamince do nebe.

K tragédii v obci Revúca došlo ve čtvrtek v podvečer. „Tři ženy měly zachraňovat zvířata z útulku, přičemž je nešťastně stáhl silný proud řeky Muránka," informovali policisté na svém profilu na sociální síti.

Ženy musely omezit provoz svého útulku. Před smrtí prosily klienty o pochopení. „SOS prosím, jen když si můžete pro pejska přijít nebo zabezpečit odvoz. Momentálně nemohu rozvážet,“ uvedl útulek v Revúci na facebooku v osudný den. Vše bohužel dopadlo tragicky. Tři ženy zemřely při záchraně nebohých zvířat v útulku. Syn jedné z nich nyní promluvil.

Mami, děkuji za všechno

„Vážení přátelé, všem vám chci poděkovat za podporu a slova projevené soustrasti. Mami, tobě děkuji za všechno, Vím, že nás čeká ještě spoustu rozhovorů, ale musíme tomu dát trochu času," píše syn Kateřiny K. Matěj.

„Katka, Zuzka a Zdenka byly ženy, které spojovala láska ke zvířatům. Obětovaly jste jim svůj čas, kdykoliv podaly pomocnou ruku. Daly jste jim všechno a nakonec obětovaly i vlastní životy. My lidé až příliš často zapomínáme na to, že jsme jen z masa a kostí,“ říká dál o matčině lásce ke zvířatům.

„Mami, při jednom z našich posledních rozhovorů jsi mi řekla, že mám myslet na to, že se může stát cokoliv,“ vypráví, jako kdyby Katka věděla, co přijde. „Vím, mami,“ řekl tehdy Matěj. „Netušil jsem, že to všechno přijde měsíc potom. Přijměte náš obdiv a projev nejhlubší úcty za vaší lásku, za vaší práci a za všechny zachráněné duše. Milujeme Vás,“ stojí ve veřejném dopise.