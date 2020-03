Když ji mámjá, budou ji mít i ostatní! Řekl si asi Pevel Hocek a nebezpečnou žloutenkou typu C chtěl nakazit několik lidí, včetně policistů. Jen zázrakem se mu to nepodařilo. Krajský soud v Brně ho za to a další trestné činy poslal ve čtvrtek na osm let do věznice s ostrahou.

Hock se na podzim 2018 bodl hrdlem rozbité láhve do krku a stejným střepem následně bodl do ruky jiného muže. Chtěl ho nakazit žloutenkou, kterou sám má. Policisty chtěl později infikovat tím, že na ně plival. Kromě toho praštil páčidlem zezadu do hlavy jiného muže a kradl na čerpací stanici.



„Vzhledem k rozsahu trestných činů a kriminální minulosti byl rozsudek okresního soudu v Hodoníně oprávněný.,“ vysvětlila ve čtvrtek soudkyně Dana Kancírová. Rozsudek je pravomocný.