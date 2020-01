Stejná výše trestu, jen jiné zdůvodnění rozsudku. Krajský soud v Brně v pátek za pokus o vraždu opět poslal na 16 let do věznice se zvýšenou ostrahou Romana R. (41). Podle obžaloby zmlátil přítelkyni Lucii (34) tak surově, že útok přežila jen zázrakem.

„Napadená utrpěla poranění minimálně na třiceti místech. Útoky byly vedeny zejména pěstmi do obličeje a jiných částí hlavy. Utrpěla řadu závažných poškození více životně důležitých orgánů. Přežila jen díky souhře náhod,“ uvedl soudce Miloš Žďárský k napadení z listopadu 2018 v Brně.

Jen pár facek ze žárlivosti

Důvodem napadení měla být podle obžaloby žárlivost Romana R. na přítelkyni Lucii. Útok nepopřel. Před soudem tvrdil, že jí dal jen pár facek. Všechna závažná poranění podle něj způsobila Lucii jeho kamarádka Nikola, která byla s nimi v tu dobu v bytě. Na napadenou měla žárlit a nesnášet ji.

Video Eskorta přivádí ke Krajskému soudu Romana R., který podle obžaloby brutálně zmlátil svou přítelkyni.

Soud tomuto tvrzení neuvěřil. „Obžalovaný změnil výpověď. Navíc i Nikola utrpěla mnohačetná poranění, když těžce zraněnou bránila. Za této situace jste jediným pachatelem vy,“ upozornil soudce obžalovaného.



Odvolá se zase

Krajský soud v Brně odsoudil Romana R. k 16 letům vězení do věznice se zvýšenou ostrahou už loni v srpnu za to, že oběť mlátil pět hodin v kuse. Vrchní soud v Olomouci případ ale vrátil zpět do Brna z důvodu doplnění o výpovědi dalších svědků a znalců.

Poté vyšlo najevo, že se nejednalo o jeden souvislý útok, ale o dva, které měly na sebe navazovat po přibližně 1,5 hodiny dlouhé pauze. Právní zástupce obžalovaného uvedl, že se proti rozsudku opět odvolá.