Nevyřešené vztahy měl očividně s bývalou partnerkou (45) muž (40) z Domažlic. Vyrazil dveře, vtrhnul do domu a pak k ženě do bytu. Choval se jak smyslů zbavený, expřítelkyni zmlátil a zkopal. Soudce ho poslal do vazby, agresorovi hrozí až deset let za mřížemi.