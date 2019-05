Nahý s plavkami v ruce měl dle žaloby jít Jaroslav do parní sauny v krytém bazénu v Ostravě-Porubě. Měl si třít přirození, nezletilého chytat za bedra, a když odešel do sprch, vydat se za ním a vyptávat se, zda je na sportovišti sám a kolik mu je let.

„Vše je jinak. Jeho rodina patří mezi sociálně slabé a vyhlédla si mě už při příjezdu na parkovišti. Jde jim o mé peníze, proto mě takto křivě nařkli,“ řekl Blesku podnikatel. Za navazování nedovolených kontaktů s dítětem mu hrozí dva roky kriminálu. Jednání pokračuje na konci května.

Usvědčovat měli podnikatele i zaměstnanci Sarezy, tedy porubského krytého bazénu. Na policii tvrdili, že ho pozorují už delší dobu, jak místo posilovny, do níž má permanentku, raději tráví čas ve sprchách a dává se do řeči s mladíky okolo dvaceti let.

U soudu žádný z pracovníků tato tvrzení nepotvrdil. Znalec sexuolog potvrdil, že je podnikatel zaměřen z 95 procent na zralé ženy a běžné praktiky. Ovšem s výhradou, že u něj zjistil drobnější reakce na fotky mužů a dospívajících hochů v lechtivých pozicích.

„Myslíte si, že v mých šedesáti letech a v šedesáti stupních v páře bych já mohl dosáhnout erekce?“ ptal se znalce. „U mužů vašeho věku je to velmi málo pravděpodobné,“ konstatoval odborník.