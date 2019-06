Šílený bodybuilder chtěl těhotné přítelkyni vydloubnout oči: Kvůli lajku na Facebooku!

Devět let vězení dostal anglický bodybuilder Danny Bridges za brutální útok na těhotnou přítelkyni. Násilník ženu mlátil pěstí, škrtil ji a nakonec se jí pokusil vydloubnout oči. To vše z malicherného důvodu, nelíbilo se mu, že mladá žena dala na Facebooku palec nahoru nějakému příspěvku.

Násilník u soudu neprojevil ani náznak lítosti a svým chováním dokonce rozhodil i zkušeného soudce Ruperta Lowa. Když Lowe četl ze soudního spisu průběh napadení, obžalovaný se pobaveně šklebil!

„Všiml jsem si, že se usmíváte, zatímco čtu o vašich činech. Napadená si myslela, že jí vyskočí oči z důlků a bála se, že zemře. Neprojevil jste žádnou empatii vůči vašim nejbližším. Jste jen další sobecký, cholerický násilník,“ nepáral se soudce s šílencem a poslal ho na devět let do vězení.

Danny Bridges podle policie přítelkyni napadl v loňském roce dvakrát. Při prvním incidentu v březnu ji několikrát silně udeřil do nohy. Druhý, vážnější útok přišel v říjnu poté, co Dannyho přítelkyně na Facebooku dala někomu „lajk“ a jemu se to nelíbilo.

Těhotnou ženu několikrát pěstí udeřil do obličeje a do nohou a pak ji začal škrtit. „Po útoku ji donutil, aby ho odvezla k němu domů, odkud jí kvůli zranění v obličeji zakázal odejít. Oběť napsala SMS zprávu kamarádce, aby zavolala pomoc,“ sdělila policie hrabství Kent.

Bridges veškerá obvinění odmítal a tvrdil, že jeho přítelkyně prostě upadla. Soud mu ale neuvěřil a poslal ho na devět let za mříže. „Doufám, že je tento rozsudek silnou zprávou všem násilníkům, že nebudou tolerováni. Vyzýváme všechny oběti domácího násilí, aby se nám ozvaly,“ řekl k tomu policejní vyšetřovatel Morgan Fitzpatrick.