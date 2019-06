Ryby

Usadili jste se mezi nejlepšími pozicemi ve firmě, protože jste spolehliví a plni fantazie. Už nechcete být šedé myšky vzadu. Kdyby nebyl nadřízený podrážděný, rovněž by to ocenil. Zato ve vztahu to pořádně skřípe. Je na čase usmířit si a odpustit křivdy.