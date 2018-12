Matka šla na párty a dcerky (†1 a †2) nechala 15 hodin umírat v autě: Dostala 40 let!

Matka nechala umřít své dvě děti v autě, zatímco si užívala na párty a kouřila marihuanu. Vzpomněla si na ně až za 15 hodin a to už bylo pozdě. Soud s ní neměl slitování a poslal ji na 40 let za mříže!

K hrůznému případu došlo 6. června 2017 v americkém Texasu. Dvacetiletá Amanda Hawkins kolem deváté hodiny večer nechala své dvě dcerky (†1 a †2) zavřené v autě a sama si šla užívat na párty, kde nechybělo ani kouření marihuany. Dívky zůstaly ve vozidle dlouhých 15 hodin, teploty se přitom šplhaly až k 30 °C.

Matka je šla vyzvednout až druhý den okolo poledne, tou dobou byly holčičky ve velmi špatném stavu. Místo toho, aby je odvezla do nemocnice, je však nejprve vykoupala. „Nechtěla je převézt do nemocnice, jelikož se bála, že se dostane do potíží,“ uvedla šerifova kancelář.

Později je do nemocnice zavezla, ale lékařům tvrdila, že holčičky zkolabovaly poté, co si přivoněly ke květinám. „Vyšetřovatelé zjistili, že děti byly záměrně ponechány v autě, mezitím co jejich matka trávila čas na párty s kamarády,“ popsal šerif Rusty Hierholzer. Jednoroční Brynn Hawkins a dvouletá Addyson Overgard-Eddy zemřely den po převozu do nemocnice.

Každá z dívek měla jiného otce, žádný však nebyl přítomen v onu noc, kdy je matka zanechala ve vozidle. V autě s nimi však spal tehdy 16letý Kevin Franke, který tvrdil, že o jejich přítomnosti nevěděl. Později byl zatčen pro neúmyslné zabití, avšak mladík se brání, že je nevinen.

Amandu poslal ve čtvrtek soud na 40 let do vězení. Další přelíčení s Kevinem je naplánováno na leden příštího roku.