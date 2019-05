Slavnou moderátorku (†40) srazil vlak! Dvě děti přišly o mámu

Moderátorka britské BBC Kelly Jobanputrová (†40) zemřela jen pár týdnů poté, co přivedla na svět své druhé dítě. V pátek odpoledne se vydala do obchodu, domů už se nevrátila. Zemřela po srážce s vlakem.

Novinářka Kelly Jobanputrová pocházející z anglického města Swindon prožívala nejšťastnější období v životě. Jen před pár měsíci přivedla na svět své druhé dítě. Kelly dlouhých patnáct let pracovala jako moderátorka pro regionální vysílaní rádia BBC, posléze se však přestěhovala do Londýna, kde začala vysílat denní show pro Rádio 6 Music. Ovšem poté se provdala a rozhodla se, že bude novinářka na volné noze. Začala psát pro webové stránky jako 365 Bristol či Swindon Web. Moderování se však úplně nevzdala a nastoupila do rádia Ujima v Bristolu.

Talentovaná novinářka v pátek odpoledne opustila dům s tím, že jde do obchodu. Zpět se však už nevrátila. Po pár hodinách se její rodina, kterou již v minulosti potkala tragédie, dozvěděla, že Kelly zemřela. Srazil ji vlak.

Před patnácti lety zemřel Kellyin bratr zemřel na předávkování heroinem. Nyní rodina čelí další tragédii. „Jsme naprosto zdrceni ztrátou takového úžasného, půvabného, odvážného a milujícího člena rodiny. Byla v dobré náladě, když odešla,“ řekl její otec pro britský list Daily Mirror, který nechápe, co se mohlo stát.