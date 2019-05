Medvídek a svíčky na místě tragédie: Ivánka (†3) našli mrtvého v korytě řeky

Pátrání po Ivánkovi (†3) se rozjelo v úterý večer poté, co si rodina všimla, že chlapec zmizel ze zahrady. Chybějícím dílem plotu se mohl snadno dostat ven, jenže jen kousek za plotem teče reka Olšava...

Právě tu celou středu propátrávali potápěči, další pátrači dítě hledali v zahradách, polích a u železniční trati. Mezi občany z celé republiky se zvedla ohromná vlna solidarity - pomoc nabídly stovky lidí. Už v úterý večer a v noci na středu chlapce hledali policisté, hasiči a stovky dobrovolníků. Policie využila i vrtulník s termovizí, mobilní termovizi, psovody a další složky.

O to horší byla zpráva, kterou po třetí hodině odpolední ve středu potvrdili policisté. „Můžu potvrdit, že pohřešovaný chlapec byl nalezen mrtvý. Tělo našli policejní potápěči kolem 14:30 v korytě řeky v zarostlém úseku se strmými břehy, asi 650 metrů od bydliště chlapce,“ řekl Blesk.cz policejní mluvčí Petr Jaroš.

Případ chlapcovy smrti nyní šetří kriminalisté. Už během pátrání se objevovaly nejrůznější varianty Ivánkova zmizení, včetně únosu. „Prozatím však nic nenasvědčuje tomu, že by byl spáchaný nějaký trestný čin,“ řekl Jaroš.

Tragický případ rozdmýchal velké emoce po sociálních sítích. "Modlili jsme se aby vše dobře dopadlo. Je nám to líto. Nezbývá než vyjádřit upřímnou soustrast!" napsala Veronika. "Velký respekt před všemi, co jste hledali, tato akce i když velmi smutně skončila dokázala, jak jsme tu na Slovácku lidé solidární. Upřímnou soustrast rodině. Je mi to velmi líto," smutní Dagmar. "Takové věci se nemají stávat. Ccelou dobu jsem doufala, že ho najdou v pořádku. Upřímnou soustrast celé rodině,"píše Klára. Lidé už na místo neštěstí přinesli svíčky a plyšáky.