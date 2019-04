Muž (33) ubil čtyřměsíční miminko: Zjistil totiž, že není jeho otec

Třiatřicetiletý Jose Avila-Agurcia (33) byl v Memphisu obviněn z vraždy prvního stupně, které navíc přitěžuje to, že byla spojena s týráním dítěte.

K hrůznému činu mělo podle policie dojít 12. dubna letošního roku. Hlídka vyrazila do bytu rodiny, ve kterém však našla jen matku dítěte Mercy Lizondrovou-Chaconovou. Ta hlídce strážníkům sdělila, že její syn Alexander (†4 m.) měl problémy s dýcháním a musel být transportován do nemocnice. Tam později vinou těžkých poranění mozku, krvácení do mozku, prasklé lebky a zlomených žeber zemřel.

Policie zadržela oba rodiče o dva dny později. Soudní pitva totiž potvrdila, že bylo miminko zavražděno, což nakonec uznala i jeho matka samotná, která detektivům vypověděla, že ho ubil její partner, když mu sdělila, že není jeho biologickým otcem.

Jose Avila-Agurcia se k činu nepřiznal. Policie ho prozatím drží ve vazební cele, kauci státní zástupce odmítl vypsat. Ukázalo se totiž, že Jose Avila-Agurcia měl být už pětkrát deportován ze Spojených států! Jeho pravé jméno je Carlos Zuniga-Aviles a pochází z Hondurasu, na úřadech ale hlásil i vymyšlené identity. Soud s mužem by měl proběhnout ve čtvrtek.