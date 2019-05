Sexy modelka (†37) se utopila v moři: Chtěla zachránit štěňátka, která smetla bouře

Byla nejenom krásná, ale měla i srdce na správném místě. Bohužel za to blonďatá modelka Caroline Bittencourtová (†37) zaplatila vlastním životem. Silná bouře na brazilském ostrově Ilhabela u jihovýchodního pobřeží Brazílie smetla do moře dvě její štěňátka. Kráska za nimi skočila do vody a chtěla je zachránit. Bohužel se utopila.