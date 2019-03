Miss Universe zemřela v Alpách při lyžování: Krásná Lotte (†19) dostala infarkt!

Tragický osud potkal holandskou modelku Lotte van der Zee, která v roce 2017 získala titul Miss Universe. Po dvou týdnech v kómatu zemřela v nemocnici poté, co při lyžování rakouských Alpách utrpěla infarkt pouhý den před svými 20. narozeninami. O její smrti informovali její zdrcení rodiče.

Holandská modelka Lotte van der Zee (†20) byla na lyžích v Alpách v rakouském Westendorfu, aby zde oslavila svůj velký den. Jednoho rána, právě den před svými 20. narozeninami, se ráno probudila a stěžovala si, že se necítí dobře. Podle vyjádření rodičů byla večer předtím venku s kamarády a vrátila se večer, aniž by si stěžovala na zdravotní potíže. Ráno se však neobjevila u snídaně, proto ji šli rodiče zkontrolovat do pokoje a nalezli ji v posteli.

Bert a Eugeniek van der Zeeovi napsali na instagram své dcery, že její nevolnost se prudce zhoršovala, až se jí najednou odpoledne zastavilo srdce. Matka ji musela resuscitovat a poté mladičkou krásku převezli do blízké nemocnice, kde ji přivedli do umělého spánku. Následně ji transportovali do nemocnice v Mnichově v Německu.

Po dvou týdnech v kómatu dívka zemřela. Její otec se pro média svěřil, že se rozhodli ji odpojit, když jí selhaly orgány. „Naše perla zemřela ve středu 6. března ve 22:47 večer. Je to neuvěřitelně zvláštní, že naše milovaná Lotte už není mezi námi. Máme zlomené srdce. Rádi bychom vám poděkovali za vaši podporu a dojemné zprávy,“ vyjádřili se dívčini rodiče na internetu, kde zveřejnili také její fotografie, jak pózuje ve sněhu v červené kombinéze.

Zatím není jisté, z jaké příčiny Lotte dostala infarkt. Její rodina však uvedla, že testy všechno prokážou.