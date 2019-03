„Umíráte!“ řekl pacientovi robot: Lékař se za ním neobtěžoval

Skutečně nelidsky se zachoval lékař v kalifornské nemocnici Kaiser Permanente Medical Center. Svému pacientovi Ernstu Quintanaovi (†78) oznámil, že umírá. Neobtěžoval se však říct mu to osobně. Informoval ho videopřenosem pomocí robota.

Ernest zemřel na druhý den. Jeho rodina je naprosto zděšená a napsala na sociální sítě, že toto není způsob, jakým se pacientovi prokazuje úcta a soucit.

Ernestova vnučka Annalisa Wilharmová, která s ním v danou chvíli byla v nemocnici, sdělila pro BBC: „Zvedla jsem oči a ve dveřích byl ten robot. Doktor na obrazovce vypadal, že sedí na židli někde v místnosti.“ Dívka pověděla, že slyšela, jak doktor jejímu dědečkovi říká: „Dostal jsem výsledky z MRI, máte zničené plíce. Už vám nedokážeme pomoci.“ Annalsa dodala: „Uvnitř jsem začala panikařit, ale snažila jsem se neplakat, protože jsem tam s ním byla sama. Dostal tu nejhorší zprávu ve svém životě.“

Když do nemocnice dorazila Ernestova manželka, stěžovala si personálu, jakým způsobem byla jejímu muži zpráva zprostředkována. Přítomná sestřička jí na to odpověděla: „Toto je naše politika. Provádíme to tímto způsobem.“

Viceprezidentka nemocnice Michelle Gaskill-Hamesová sdělila ve svém prohlášení, že pravidla nařizují přítomnost jiného lékaře či sestry u pacienta v průběhu video-komunikace. „Nepodporujeme nahrazení osobních styků mezi pacienty a lékaři roboty. Chápeme, jak je to důležité v zájmu všech. Je nám líto, že jsme nenaplnili očekávání rodiny,“ dodala viceprezidentka.

„Výraz robot je nepřesný. Tato technologie představuje živou konverzaci s lékařem s použitím video-technologie a vždy za přítomnosti sestry nebo jiného lékaře v pokoji u pacienta, aby vysvětlili účel a funkci této technologie. V žádném případě nemá a nikdy neměla nahradit osobní ohodnocení a komunikaci s pacientem a jeho rodinnými příslušníky,“ uvedla nemocnice na svém facebooku.