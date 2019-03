Žena si chtěla udělat selfie s jaguárem. Ten se na ni vrhnul

Návštěvnice zoologické zahrady nedaleko arizonské metropole Phoenixu překonala v sobotu ochrannou zábranu u výběhu, který obývá samice jaguára amerického. V okamžiku, kdy si chtěla se zvířetem pořídit fotografii, jaguár prostrčil pracky skrz mříž a zaťal drápy do její ruky.

„Slyšel jsem tu mladou dívku křičet: 'Pomoc, pomoc, pomoc',“ uvedl svědek incidentu Adam Wilkerson. Jeho matka se šelmu, která ženu držela za ruku, pokusila rozptýlit tím, že k ní do klece vhodila plastovou láhev. Ta skutečně upoutala pozornost zvířete, které ženu následně pustilo. Wilkerson poté zraněnou vytáhl zpoza ochranné bariéry, kterou před tím překonala.

A Phoenix woman suffers from injuries after a black jaguar swiped at her while she was taking a selfie. @TVMarci has the story. https://t.co/1ruDM6Q9U3 pic.twitter.com/80ksjVYNMu