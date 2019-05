Stařence (†81) sebrali neprávem důchod: Když došly peníze, skočila do kamenolomu!

Kvůli administrativní chybě spáchala sebevraždu. Anglická stařenka Joy Worrallová (†81) přišla neprávem o veškerý důchod a byla příliš hrdá na to, než aby přiznala své rodině, že se utápí ve finančních problémech. Raději se zabila, než aby je přiznala.

Paní Worrallová v roce 2014 zdědila jistý obnos peněz. Vše správně podle zákona nahlásila britskému Ministerstvu práce a penzí. Jenže to jí o tři roky později, v roce 2017, přestalo vyplácet důchod. Šlo o špatný postup, jelikož jí měla být pouze zmražena část jejího důchodu.

Zůstala bez příjmu

Nebohá stařenka zůstala bez jakéhokoliv příjmu. Jediné, co jí zůstalo, bylo v přepočtu 150 tisíc korun na účtu. Z nich se snažila vyžít nejdéle, jak se dalo. Když jí peníze došly, nikomu to neřekla. Podle rodiny byla příliš hrdá na to, aby požádala o pomoc i své nejbližší. Mrazivá zpověď syna: Nevěřím, že otec (†53) jen tak skočil ze 3. patra policejní budovy!

Skočila proto vstříc smrti do dvanáct metrů hlubokého kamenolomu u vesničky Rhes y Cae. V době své smrti měla na účtu jen 150 korun. Její syn Ben Worral s ní naposledy mluvil loni 19. listopadu. O dva dny později ho někdo kontaktoval a zeptal se, jak na tom jeho matka je.

Pátrání skončilo tragicky

Když se šel podívat za ní domů, nenašel ji, ani její auto. Rozjelo se proto pátrání, které skončilo tragickým nálezem mrtvoly stařenky. Případ skončil vyšetřováním. To poukázalo na administrativní chybu, která skončila fatálně. Na vině je skutečně Ministerstvo práce a penzí.

„Je ostuda, že se tohle může stát v moderní společnosti. Co mě znepokojuje nejvíc, je, že se to může přihodit někomu dalšímu,“ řekl Daily Postu Ben Worral. Koroner John Gittins po provedené pitvě potvrdil, že paní Worralová zemřela při sebevraždě.