Dívenka (†12) si kvůli seriálu vzala život! Matka varuje ostatní rodiče

Na oblíbený teenagerský seriál 13 Reasons Why (13 důvodů proč) se snáší vlna kritiky! Podle odborné studie americká společnost Netflix zpopularizovala sebevraždy a ty po uvedení seriálu na obrazovky vzrostly téměř o třicet procent! Potvrzuje to i příběh zoufalé Rachael Warburtonové (33) z Velké Británie, která před seriálem ostatní rodiče důrazně varuje. Její dcera Jessica Scattersonová (†12), která pořad sledovala, spáchala sebevraždu tři týdny po odstartování první série. Zanechala po sobě vzkaz, kde napsala 6 důvodů, proč si vzala život.

Americký televizní seriál „13 Reasons Why“, který odstartoval v březnu 2017, vypovídá o náctileté dívce, která spáchá sebevraždu poté, co udělá 13 nahrávek, na nichž zdůvodňuje své rozhodnutí. Seriál by měl být sice přístupný mládeži od 15 let (některé díly i od 18), v praxi ho však sledují i mnohem mladší jedinci.

Jednou z nich byla i 12letá Jessica Scattersonová, která 3 týdny po zahájení vysílání spáchala sebevraždu a zanechala vzkaz se šesti důvody, proč tak učinila. Její matka Rachael Warburtonová říká, že ji k tomu inspiroval právě zmíněný seriál, a nyní varuje ostatní rodiče, aby svým dětem nedovolovali se na něj dívat. „Jessica pořad sledovala se svými kamarády a sepsala list šesti důvodů, proč si přála zemřít. Seriál by měl být zakázaný, protože nabádá děti k sebeubližování,“ popsala Rachael.

„Záměrem seriálu je upozornit na sebevraždy a zvýšit u lidí povědomí, že k nim dochází. Já ale věřím, že naopak mladé lidi podporuje k tomu, aby sami sebevraždy páchali. Jessica si s kamarády o seriálu psala ve zprávách. Rodiče by neměli nechat své děti se na něj dívat,“ upozornila zoufalá matka.

Kamarádi Jessiky zavolali policii poté, co dívka umístila na internetu fotku své nohy s nápisem „RIP (odpočívej v pokoji)“. Policisté přijeli do jejího domu v anglickém městě Warrington, kde žila se svým otcem Christopherem Scattersonem (41). Ten našel svou dceru oběšenou v jejím pokoji pouhé dva dny před jejími 13. narozeninami. Na vzkazu, který zanechala, rovněž stálo jméno člověka, co ji údajně šikanoval, a také obrázek oběšence.

Podle vyšetřovatelů si Jessica a její kamarádi sebeubližovali. V jejím pokoji nalezli čepel zhotovenou z ořezávátka na tužky. Na jejím těle byly povrchové řezné rány, některé ve tvaru písmen.

Matka nebohé Jessiky Rachael si přeje přísnější rodičovskou kontrolu nad vysíláním společnosti Netflix, aby se zabránilo dětem sledovat nevhodné pořady. „Nechci, aby si další rodiče prošli tím, čím já. Naléhám na všechny, aby se více zaměřili na to, co jejich děti sledují online,“ vysvětlila Rachael.

Podle výzkumu publikovaném v časopise Americké akademie dítěte a adolescentní psychiatrie (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) vzrostly měsíc po uvedení seriálu sebevraždy mladistvých ve Spojených státech o 29 %. V dubnu 2017 spáchalo sebevraždu mnohem více dětí ve věku 10 – 17 let oproti jiným měsícům za období 5 let. Podle loňské studie přiznalo 87 teenagerů, že podstupují psychiatrickou péči. Polovina z nich věří, že seriál u nich může zvýšit riziko spáchání sebevraždy. Dr. Victor Hong z Univerzity v Michiganu potvrdil 50% zvýšení mladistvých pacientů, kteří docházejí na jeho psychiatrickou kliniku.