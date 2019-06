Krejčíř vyhrožuje z jihoafrického vězení: Pusťte mě domů, nebo všechny potupím!

Do Jihoafrické republiky dorazil Krejčíř v roce 2007 a podle všeho se velice rychle zapojil do života místního podsvětí. Ve vězení už nyní sedí téměř šest let, pořád se tam ale moc nezabydlel. Aspoň to tak působí, podle toho, jak vehementně se chce vrátit do České republiky, kde si má odkroutit souhrnný trest 15 let vězení za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů. Česká republika usiluje o Krejčířovo vydání z JAR od roku 2007.

Mafiánskou supervilu kmotra Mrázka nikdo nechce ani za polovic. Na „Fandu“ místní vzpomínají v dobrém

Krejčíř prostřednictvím svých právníků před nějakou dobou poslal dopis nyní již bývalém ministrovi spravedlnosti Michaelovi Masuthovi, ve kterém vyhrožoval útěkem. „Další nešťastnou skutečností je, že dokud je pan Krejčíř uvězněn v jihoafrickém vězení bez jakékoliv naděje na propuštění, zůstane vysoce rizikovým kandidátem na útěk. Pokud by se tato událost naplnila, vláda bude nepochybně velice znemožněna,“ stojí podle zpravodajského serveru city-press.news24.com v dopise.

Dále se zde píše, že pokud bude Krejčíř ihned vydán do České republiky, zůstane tato hrozba nenaplněna a zároveň zmizí břemeno věznění "šéfa podsvětí". Právě Krejčíř už daňové poplatníky za šest let strávených za mřížemi stál v přepočtu téměř 315 milionů korun.

Razie na swingers party: Policie zatkla během sexuálních orgií 50 lidí

Právníci, potažmo sám Krejčíř, apelují na ministra, že vzhledem k částce, kterou země na věznění jediného muže již vynaložila, je „prostě nesmyslné a nežádoucí mít pana Krejčíře v jihoafrickém vězení jen o den déle“. Krejčíř usiluje o vydání do Čech tak moc, že je podle nich zároveň připraven čelit trestu, který na něj čeká v jeho domovině.