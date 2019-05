Zločince Krejčíře prý ve vězení „mučí“! Potřebuje matraci, na samotce trpí, naříká jeho snacha

Český gangster Radovan Krejčíř, který si v Jihoafrické republice odpykává trest 35 let, prý ve vězení trpí. Nezachází s ním podle předpisů a vězeňská služba mu prý způsobuje samé ústrky. A potřebuje svou pěnovou matraci, nechala se slyšet pro jihoafrický server Krejčířova snacha Marlene, která barvitě vylíčila, co se odsouzenci v base prý děje.

Krejčířová si znovu stěžuje na podmínky ve věznici s nejvyšší ostrahou Leeuwkop s poukazem na problémy se zády, které tchána údajně trápí. Krejčířova rodina se podle IOL domnívá, že s odsouzeným je zacházeno nehumánně v johannesburské věznici, kde si odpykává 35letý trest za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami.

„Jeho práva jsou pošlapávána nesčetnými způsoby,“ uvedla Krejčířová. Padesátiletému Krejčířovi se údajně nedostává dostatečné zdravotní péče a nemůže komunikovat se svými právníky a rodinou. Mluvčí věznice Singabakho Nxumalo obvinění odmítá. Ujistil, že správa věznic bude nadále poskytovat stejné humánní podmínky věznění všem pachatelům, včetně Radovana Krejčíře, aniž by jim byla omezována lidská práva nebo bezpečnost.

„Už tři roky je držen v samovazbě. Přitom podle zákona mohou být vězni drženi na samotce maximálně 30 dní. V cele, která je tak malá, že se v ní nemůže volně pohybovat, je 23 hodin denně. Nemá dostatečnou fyzickou aktivitu, nemůže cvičit. Také cirkulace vzduchu je velmi nízká, osvětlení je mizerné, horší se mu zrak,“ vyjmenovává snacha příkoří, která se Krejčířovi, odsouzenému za pokus o vraždu, únos a držení drog, údajně ve vězení dějí. Nejvíce prý trpí jeho záda. Opakovaně žádá o speciální ortopedickou pěnovou matraci, která by jeho bolestem ulevila.

Snacha si také stěžuje, že je Krejčířovi odpírán kontakt s rodinou. Svého mladšího syna prý neviděl již déle než pět let. „Má omezené hovory, telefonovat může jen dvakrát měsíčně po dobu deseti minut. Když si stěžujeme, buď nás úřady ignorují nebo to vždy vysvětlí ‚bezpečnostními důvody‘,“ naříká dál pro server IOL Krejčířová.

Útěk Krejčíře za půl miliardy

Krejčíř byl umístěn do podzemní cely poté, co vyšlo najevo, že byl plánován jeho útěk, na který bylo vyčleněno téměř půl miliardy korun. Ty měly padnout mimo jiné na úplatky dozorcům, kteří by Krejčíře nechali bez problémů uniknout. Z peněz měl být zaplacen také vrtulník, který by Krejčíře odvezl z věznice, i letadlo a úředníci, kteří by umožnili jeho útěk z Jihoafrické republiky.

Při prohlídce jeho cely v září 2015 našli pistoli, náboje, elektrický paralyzér, pepřový sprej, nůž, deset mobilních telefonů a paměťové zařízení (USB flash disk), nákres věznice a seznamy svědků a vyšetřovatelů v Krejčířových případech. Akci provedla policie poté, co dostala upozornění na chystaný útěk.

Krejčíř uprchl z České republiky v roce 2005. V JAR žije od roku 2007 a od listopadu 2013 je za mřížemi. V zemi čelí řadě obvinění. K verdiktu zatím dospěl pouze jeden případ.

Pražský vrchní soud loni v březnu Krejčířovi pravomocně potvrdil souhrnný trest 15 let vězení za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů. Česká republika usiluje o Krejčířovo vydání z JAR od roku 2007.