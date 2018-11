Krejčíř (50) ve vězení trpí! Manželka ho chce zpátky v Česku, neviděla ho už 4 roky

Manželka jednoho z nejznámějších českých zločinců si stěžuje na odloučení od manžela a na špatné podmínky, v jakých musí v jihoafrickém vězení žít. Píše to v dopise adresovaném různým institucím, který má k dispozici deník Právo.

Krejčířová žádá, aby Česká republika požádala JAR o vydání jejího manžela. „Jsme samozřejmě smířeni s tím, že i v České republice bude vykonávat svůj trest. Budeme mít ale jistotu pravidelného kontaktu a nebudeme se obávat o jeho zdraví a život,“ stojí podle Práva v dopise. Kateřina Krejčířová (44) psaní poslala na Ministerstvo spravedlnosti, Českému červenému kříži a české pobočce lidsko-právní organizace Amnesty International.

Obávaný Krejčíř oslaví své padesátiny za katrem: Jaký dárek by ho potěšil nejvíc?

Radovan Krejčíř je zavřený ve vězení s nejvyšší ostrahou, kam byl umístěn po neúspěšném pokusu o útěk. Jeho čtyři metry čtvereční velká cela prý nesplňuje standardy OSN. Prý je neustále osvětlená a v zimě v ní klesá teplota až ke čtyřem stupňům Celsia. Krejčířovi se podle manželky nedostává ani dostatečné lékařské péče. V dopise si stěžuje i na nulové soukromí, Krejčíř je prý pod neustálým dohledem, i na toaletě.

Podle Krejčířové manžela nikdo z rodiny už čtyři roky neviděl. Špatná situace podle Krejčířové negativně ovlivňuje psychické zdraví celé rodiny. Kromě nejmladšího syna se prý všichni léčí u psychiatra. Odloučení prý nejhůře snáší Krejčířova matka Naděžda (71), která se bojí, že syna už nikdy neuvidí.

„Vrácením pana Krejčíře do České republiky by se situace rodiny zlepšila, jak z hlediska psychického, tak lidského,“ píše dále Krejčířová.

Krejčíř dál šíří strach a vyhrožuje: Soudci dal na výběr 2 možnosti

Radovan Krejčíř je na útěku z České republiky od roku 2005, kdy ho policisté přišli zatknout do jeho luxusní vily v Černošicích. Krejčíř před nimi ale utekl a s rodinou odcestoval na Seychely. Odtud se dostal do Jihoafrické republiky, kde navázal kontakt s tamním podsvětím. Krejčířovo jméno je spojováno s několika vraždami. V roce 2016 ho jihoafrický soud poslal na 35 let do vězení za obchod s drogami a únos.

Česká republika přitom o Krejčířovo vydání požádala už v roce 2007, kdy byl ministrem spravedlnosti Jiří Pospíšil. Krejčíř byl v Česku v nepřítomnosti odsouzen k osmi letům vězení.