Štír

Dávejte si pozor na to, co vypustíte z úst doma i na pracovišti. Zrovna máte takovou náladu, co na srdci, to na jazyku. Opravdu by se to nemuselo vyplatit. V práci začínáte pociťovat stres, proto se odpoledne pěkně natáhněte a uvidíte, jak bude líp.