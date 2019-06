Exekuce na sklonku života? „Tlačí na nemocné a staré,“ zuří dcera dlužníků

Na srážky z důchodů se musí každý měsíce dívat přes 90 tisíc seniorů. Nárůst penzistů s exekucí je podle odborníků způsobený i stárnutím populace, kdy si lidé přivedou do podzimu života své dluhy z produktivního věku. Stejný příběh řekla Blesk Zprávám i Andrea. Její rodiče si dluh nadělali během podnikání. Šokující je ale podle dcery chování exekutorů, kteří po jedné opožděné splátce začali jejím starým a nemocným rodičům vyhrožovat a bez ustání volat a psát. Problémy s exekucemi seniorů by mohl vyřešit i nový institut předlužení, který uvedl do chodu tvůrce exekuční mapy Radek Hábl.